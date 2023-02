Vypínajú verejné osvetlenie, šetriť energiou budú aj v budovách

V Beluši vzrástla zo dňa na deň cena elektriny desaťnásobne.

BELUŠA. Obavy zo zvýšených životných nákladov sa netýkajú iba domácností a firiem, ale aj samospráv. Tie zabezpečujú služby pre obyvateľov miest a obcí, ktoré sú pre ľudí samozrejmé. Obmedzenie týchto služieb však pocítia všetci a sú dôsledkom kumulovania viacerých faktorov.

Samosprávy sa museli vysporiadať so zásahom do rozpočtu v uplynulom roku viackrát. Pribudli im povinnosti doplácať na niektoré služby poskytované súkromníkmi. Od začiatku tohto roka prídu o značnú časť financií vplyvom zníženého príjmu do rozpočtu z daní, keďže sa zvýšil daňový bonus na dieťa.

Ďalšou ranou pre obecné a mestské rozpočty sú zvýšené ceny energií. Samo-správy operatívne už niekoľko mesiacov zavádzali rôzne opatrenia, aby znížili spotrebu tepla a elektrickej energie, v Beluši by však museli spotrebu elektrickej energie znížiť extrémne. Cena za elektrinu im totiž od 1. januára vzrástla desaťnásobne. Minulý rok realizovali verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie, keďže zmluva s tým predošlým končila.

Do výzvy sa však žiaden distribútor neprihlásil, a tak bola samospráva nútená podpísať zmluvu na dodávku s aktuálnym poskytovateľom. A to za nevýhodných podmienok, teda aspoň pre obec a jej obyvateľov.

Schéma pomoci od štátu s vysokými cenami je vraj neefektívna a poskytovanie dotácií zdĺhavé.

Elektrinu totiž musia aj samosprávy platiť pravidelne a čakať na podporu tri mesiace pre nich znamená odčerpanie veľkého množstva financií z obecného rozpočtu.

V článku sa dočítate prečo obec Beluša musela podpísať nevýhodnú zmluvu,

čo to znamená pre obyvateľov obce,

aké opatrenia zaviedli,

aké majú možnosti na zníženie nákladov.

Neúspešná súťaž

Obecný úrad v Beluši vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa energie v predstihu. Napriek tomu sa podľa slov starostu obce Jána Prekopa do súťaže nikto neprihlásil.