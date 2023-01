Vysoké preddavky na energie likvidujú rodinné firmy na Považí

Cena elektriny je pre niektoré firmy vyššia ako ich celoročný príjem.

DOMANIŽA. Rozpisy preddavkov a faktúry za elektrickú energiu a za plyn, ktoré v týchto dňoch prichádzajú podnikateľom, znamenajú pre viacerých z nich koniec s podnikaním. Malé rodinné firmy v obciach majú teraz za elektrinu zaplatiť často viac, ako je ich celoročný príjem.

Potraviny v obci Domaniža rovno zatvorili, rodinná pizzeria je odsúdená na rovnaký scenár. Práčovňa, kde perú bielizeň aj materskej škole, takisto s takýmito cenami nedokáže prežiť. Ak by ceny energií premietli do ceny služieb, za jedlo by si podnikateľ musel v reštaurácii účtovať desiatky eur.

Práčovňu radšej zatvoria

Problém s vysokými preddavkami netrápi iba niekoľko firiem, ktoré majú platné zmluvy na dodávku energií ešte za staré ceny. Všetci ostatní aktuálne riešia, či vôbec budú s podnikaním pokračovať.

„Keď prišli začiatkom januára navýšené preddavky za energie pre malých podnikateľov, zistili sme, že to bude veľký problém. Je to likvidačné aj pre chod samospráv, nielen pre samotné podniky,“ povedal František Matušík, starosta obce Domaniža.