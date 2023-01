Problém s vysokými cenami energií majú aj veľké obce, malé môžu zbankrotovať

Zastropované ceny sú niekedy vyššie, ako zazmluvnené.

POVAŽIE. Starostovia a primátori sa zhodujú, že aktuálny stav s cenami energií znamená pre viaceré samosprávy veľký problém. Malé obce zbankrotujú úplne, väčšie obce a mestá zasa čaká koniec všetkých investícií do opráv a projektov.

Štát upovedomil samosprávy, že sa majú na zvýšené ceny plynu a elektriny pripraviť. Riešenie však už neponúkli. Náklady obciam a mestám však stúpajú už od minulého roka. Na obecné rozpočty prešla povinnosť dotovať súkromné zariadenia sociálnych služieb, vyplatiť museli aj mimoriadne príplatky k platom zamestnancov obce, ktoré v rozpočte zahrnuté nemali.

Terajšie zvýšenie platieb za energie má za následok dilemu, či uprednostniť financie, alebo bezpečnosť svojich obyvateľov.

Po plyne aj elektrina

Na zvýšenie cien energií sa samosprávy pripravovali už od minulého roka. Nevedeli však, o aké sumy pôjde. „Zo strany štátu bolo avizované najskôr obciam, že prídu zvýšené zálohové platby. Najskôr to bol plyn. Platili sme približne 1 600 eur, zrazu nám prišli platby vo výške 6 000 eur, už to bolo likvidačné. Sú to výdavky, s ktorými sme nepočítali. Mali sme už pripravený rozpočet a až neskôr prišli tieto navýšené platby,“ povedal starosta obce Domaniža František Matušík.

Domaniža je jednou z obcí, ktoré sú na tom lepšie aspoň s platbami za elektrickú energiu. Aj to však iba dočasne. „Elektrina nás momentálne tak neohrozila, lebo, našťastie, sme ju mali zazmluvnenú na dlhšie obdobie. Tam je síce nárast, ale nie je taký rapídny,“ povedal Matušík.

Museli sa teda pustiť do prepočtov, ako dokážu spotrebu energie v obci stlačiť na minimum. Vo viacerých samosprávach pristúpili k redukcii verejného osvetlenia. V Domaniži však takýto krok vraj nemá dostatočnú efektivitu.