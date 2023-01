Domaniža chce posilniť základ, brankárska rošáda v Ladcoch, Brvnište privítalo návrat strateného gólmana (prestupové šumy V. ligy)

Piatoligisti už majú za sebou prvé zápasy v zimnej príprave na odvetnú časť. Kluby sa snažia hlavne posilniť kádre, v hre je viacero mien.

Domanižania chcú vystužiť hlavne dva posty, Prečínčanov prvý duel ešte len čaká, v Brvništi sa tešia z návratu niektorých hráčov, Ladce stiahli z hosťovania svojho hráča a Kvašov skúša jedného, ktorý bol na hosťovaní práve u cementárov.

TJ Partizán Domaniža

Domanižania sa zodpovedne pripravujú na odvetnú časť V. ligy. „Nemáme zatiaľ žiadne pohyby v kádri, čakáme,“ hovoril tréner Milan Svoboda. „Chceli by sme získať dvoch kvalitných hráčov do základnej zostavy, krajného obrancu a buď hrotového alebo stredového hráča. Potrebovali by sme tam posilniť aj zvýšiť trochu konkurenciu. Hráčov na tých postoch síce máme, ale potrebujeme zvýšiť konkurenciu.“

Z tímu neodišiel nikto, akurát Michala Haviara čaká operácia a na nejaký mesiac, dva vypadne z hry. Domanižania vstúpili do novovytvorenej Zimnej ligy ZsFZ výborne, keď si na umelej tráve v Považskej Bystrici poradili s Bolešovom jednoznačne 6:0. „Chýbali nám dvaja hráči, ale do zápasu sme išli s tým, že s menším počtom hráčov odohrajú chalani skoro všetci celý zápas, nadobudnú zápasovú kondíciu.