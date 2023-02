Od snov k utópii. Fotograf Zahornacký z Považskej Bystrice prekvapil porotu

Posledné roky fotí známych hudobníkov.

Michal Zahornacký pôsobí ako profesionálny fotograf už desať rokov. V poslednej dobe sa venuje najmä portrétom známych hudobníkov. V roku 2022 získal prvé miesto vo Fine Art Photography Award v kategórii architektúra.

Ako ste sa stali profesionálnym fotografom?

Budúci rok to bude desať rokov, odkedy sa fotografii venujem profesionálne. Najskôr som si len chcel zaznamenať výlety, ale uchvátilo ma, čo všetko sa dá fotografiou vyjadriť. Zaujalo ma to tak, že si neviem predstaviť, že by som sa venoval inej profesii.

Od začiatku sídli môj ateliér v Považskej Bystrici. Pomaly začínam vnímať vzdialenosť od Bratislavy ako problematickú, ale umelci za mnou doteraz ochotne vycestovali. Ateliér Fotoskop vediem spolu s fotografom Marekom Pupákom, s ktorým sa vzájomne ovplyvňujeme a inšpirujeme. Poznáme sa od detstva.

Začínajúcim fotografom sa na Slovensku pomerne ťažko rozbieha. Ľudia nie sú zvyknutí platiť za tento typ služieb, ale nie je to nemožné. Nerozlišujem medzi tvorbou pre domáci a zahraničný trh. Sústredím sa na to, čo ma baví a čo chcem vyjadriť. V súčasnosti sa venujem aj fotografovaniu hudobníkov. Pracoval som napríklad s Jergušom Oravcom, Blanche, Fallgrappom, Adamom Ďuricom, Mariánom Čekovským, Štefanom Štecom, Ninou Kohoutovou alebo Kristínou Mihaľovou a Jakubom Šedivým. Vzájomná chémia ma veľmi baví.

Začínali ste ako svadobný fotograf, už svadby nefotíte?

Nie. Keď som sa chcel fotografiou živiť, musel som niekde začať. Je naozaj veľmi ťažké zachytiť okamih, danú sekundu. Svadby som fotil asi sedem rokov, bola ich takmer stovka. Niekedy fotíte v piatok aj v sobotu. Každý víkend trávite v inom meste s cudzími ľuďmi. Ráno k nim dorazíte, vidíte ich prvý raz a sledujete jeden z najdôležitejších dní v ich živote. Bolo to časom vyčerpávajúce.

V článku sa dočítate: Čo robil portrétny fotograf počas zákazu vychádzania?

Ako pracoval Michal so snovými a fantastickými motívmi?

Akú techniku použil pri porotou ocenených sériách?

Pre ktorú knihu tvoril postavy?

Ako vníma svoje rodné mesto a kde vidí jeho slabiny?

Ako ste začali fotiť sériu pod vodou?

V zime v roku 2019 som rozmýšľal, čo pôjdem fotiť ďalej. Bol som presýtený dokonalými fotografiami a symetriou. Rozhodol som narušiť krásu a túto bezchybnosť rozbiť. Najvhodnejšia sa mi zdala voda, ktorej pohyb sa nedá ovládať. Pohybom vody dokážem vytvárať originálne deformácie, ktoré sa nedajú zopakovať.

Túto teoretickú predstavu som zhmotnil pomocou akvária vyrobeného na mieru. Pôvodne som chcel fotiť portréty priamo cez akvárium, ale nebol som spokojný s finálnym výsledkom. Nakoniec som zvolil iný prístup. Pod plochým svetlom nafotím dokonalý portrét, ten vytlačím a znova odfotím pod hladinou. Sériu som nazval Curves.

Zasiahli vás výraznejšie zmeny a zákazy posledných rokov?