Sociálne siete ovplyvnili aj svadby. Nevesty uvažujú, ako budú vyzerať na instagrame, tvrdí koordinátorka

Zuzana Patrovič je svadobná koordinátorka. Koordinácii sa venuje viac ako desať rokov. V minulosti pôsobila v Trenčianskych Tepliciach, aktuálne organizuje svadby po celom Slovensku. V rozhovore prezradila okrem iného aj to, prečo sa čoraz väčšej obľube tešia minimalistické svadby a čo nájdete na svadbe, ktorá nesie prívlastok ekologická.

Aké sú úlohy a kompetencie svadobného koordinátora?

Záleží od zvoleného typu koordinácie. V prípade úplnej koordinácie je úlohou páru len si vybrať šaty a doraziť včas na obrad. Tento variant radím neveste, ktorá si chce svadbu užiť naplno a nemá dostatok času venovať sa prípravám svadby. Mieru koordinácie si môže pár upraviť podľa vlastného uváženia a potrieb. Chápem, že sa klienti rozhodujú aj podľa finančných možností. Podľa veľkosti a rozsahu svadby potom určujeme veľkosť organizačného tímu.

Veľa ľudí má pocit, že stratí svadba spontánnosť a uvoľnenosť, ak ju budú riadiť profesionáli, ale opak je pravdou. Zažila som rôzne situácie, ktoré ma pripravili na možné alternatívy a riešenia. Snažím sa byť čo najviac nenápadná, a pritom mať svadbu pod kontrolou. Úlohou koordinátora je do svadby vnášať pokoj, redukovať stres a odbremeňovať dvojicu a ich blízkych, ktorí môžu zamerať svoju pozornosť na dôležitejšie veci. Zo svadby si vyberú len to pekné, aby bol tento deň iba o láske.

Ako vopred treba začať plánovať svadbu?

Hovorí sa, že na naplánovanie svadby treba aspoň rok. To platí, pokiaľ máte predstavu o sobotňajšom termíne uprostred leta a najlepších dodávateľoch. Ak sa rozhodnete zosobášiť sa napríklad v utorok, na organizáciu stačia aj dva mesiace. Prvý mesiac sa vyladí charakter a vyberú dodávatelia. Nevestám by som poradila, aby si vopred overili dostupnosť a cenu dodávateľa, o ktorého služby by mali záujem. Zverejnené informácie nemusia byť vždy aktuálne ani pravdivé.

Ako prebieha spolupráca s nevestou?

Snažím sa s nevestou spoznať, aby som lepšie pochopila jej očakávania, potreby a povahu. Na základe toho potom dokážem lepšie reagovať a rozhodovať tak, aby to odrážalo jej predstavy. Ku každej neveste pristupujem individuálne a s láskou.

Uvedomujem si dôležitosť svadobného dňa, a preto sa snažím svadobčanom vytvoriť momenty, na ktoré budú spomínať celý život. S mnohými nevestami sme sa stali kamarátkami. Počas svadobného dňa sa stávam ich očami a ušami tam, kde nemôžu samy byť.

V článku sa dočítate: Ako naplánovala koordinátorka svoj svadobný deň?

Aké sú aktuálne svadobné trendy?

Ktoré veci sú pre plánovanie svadby kľúčové?

Na ktoré svadby je Zuzana Patrovič hrdá? Čím boli výnimočné?

Na ktoré špeciálne požiadavky by ste nemali zabudnúť?

Predpokladám, že sa nároky na plánovanie z roka na rok zvyšujú.

Veľa neviest sa snaží o to, aby bola ich svadba dokonalá s množstvom premyslených detailov. Neuvedomujú si, že nedokážu vyhovieť vkusu všetkých hostí. Podľa psychológov je svadobný deň jedným z emotívne najnáročnejších v živote páru a ich blízkych. Netreba riešiť nepodstatné veci a vnímať drobné nezdary ako tragédiu. Určite netreba mať ani nereálne očakávania, ako napríklad to, že sa ženích rozplače. Mohli by spôsobiť sklamanie. Pozornosť by sme mali upriamiť na milovaného a prítomnosť rodiny a priateľov.