V prípade vraždy v Novej Dubnici obvinili 43-ročnú ženu

Obvinenej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.

NOVÁ DUBNICA. Zo sobotňajšej vraždy 42-ročného muža v Novej Dubnici obvinili jeho o rok staršiu manželku. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Na základe vykonaného vyšetrovania bolo dostatočne preukázané, že v nočných hodinách v byte v Novej Dubnici došlo medzi manželmi k slovnej hádke, ktorá vyústila aj do fyzických útokov. Tie skončili opakovaným bodnutím muža do oblasti hrudníka. Napriek snahe privolaných záchranárov muž spôsobeným zraneniam na mieste podľahol," uviedla polícia s tým, že so ženou bola krátko po zadržaní vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom.

Krajský policajný vyšetrovateľ 43-ročnú ženu obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. Obvinená si počká na rozhodnutie o väzbe v cele policajného zaistenia," dodala polícia. Obvinenej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.