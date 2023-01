Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica

Škola v znamení robotizácie a automatizácie.

Rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu a budúcom povolaní je v živote mladého človeka jedna z najdôležitejších vecí. Predstavy rodičov a žiakov sa možno niekedy rôznia, avšak aj rodičia a aj deti potrebujú predovšetkým tie informácie, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa správne.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy, duálne vzdelávanie, prepojenie teórie s praxou, zapojenie sa zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu, dôraz na moderné vzdelávanie, moderne vybavená škola, uplatnenie absolventov v praxi, pružné reagovanie na dopyt na trhu práce a následná aktualizácia učebných plánov, ale aj bohatá mimoškolská činnosť, to je Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici.

Výhody štúdia v SOŠ strojníckej

Žiak po ukončení štvorročného štúdia na našej škole získava nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list a naši absolventi majú otvorené dvere tak na vysokú školu, ako aj do zamestnania. O našich absolventov majú veľký záujem prosperujúce strojárske a elektrotechnické firmy. Sú to firmy, ktoré sú stabilné na trhu práce, poskytujúce svojim zamestnancom možnosť odborného rastu, dobré platové podmienky a výborné sociálne programy.

Odborný výcvik

Naša škola má vlastné dielne odborného výcviku a celá výučba, teoretické aj praktické vyučovanie, prebieha v komplexe areálu školy. Všetci žiaci SOŠ si môžu za zvýhodnené ceny urobiť zváračské kurzy, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané na trhu práce. Dielne sú vybavené novou modernou technológiou a strojmi, ktoré používajú firmy vo svojej výrobe.

Učebné plány - robotizácia a automatizácia

Robotizácia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výrobných a nevýrobných procesov. Keďže veľmi úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi v našom regióne, upravili sme školské vzdelávacie programy pre odbory mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení a zahrnuli sme do nich tematické celky zamerané na robotizáciu a automatizáciu.

Aj v odboroch zameraných na elektrotechniku nezaostávame za súčasnými trendmi a v odbore mechanik elektrotechnik pripravujeme žiakov pre firmy, kde je práca s robotmi úplnou samozrejmosťou.

Ďalšie benefity pre našich žiakov

Žiaci elektro odborov získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika, § 21. Tí, ktorí vykonávajú odbornú prax vo firmách a podieľajú sa na produktívnej práci, dostávajú mesačne odmeny. Škola zabezpečuje žiakom stravovanie v školskej jedálni. V poobedňajších hodinách je k dispozícii posilňovňa, telocvičňa a sauna. Zúčastňujeme sa súťaže ZENIT v strojárstve, elektrotechnike a programovaní, kde nám naši študenti robia radosť výbornými výsledkami a pekným umiestnením v rámci družstiev i jednotlivcov. Práce, ktoré naši žiaci predstavovali na krajských a celoštátnych kolách SOČ, sa umiestňujú na prvých miestach.

Multifunkčné ihrisko

Trenčianska župa v areáli školy vybudovala moderné multifunkčné ihrisko. Trenčiansky župan Jaroslav Baška verí, že ihrisko bude čo najviac otvorené pre všetkých športuchtivých žiakov. Ide o ihrisko s najmodernejším EPDM povrchom, určeným na športy, ako je volejbal, basketbal, tenis či minifutbal. Investícia župy do jeho vybudovania bola viac ako 200-tisíc eur.

Projekty

Účasť na rozmanitých projektoch sa na našej škole teší veľkej popularite, pretože vieme, že nás to neustále posúva ďalej a núti nás to premýšľať nad budúcnosťou školy a jej absolventov.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

SOŠ strojnícka od 1. septembra 2014 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo pre skupinu odborov 24 – strojárstvo a ostatná kovospracovacia výroba. Sme škola, ktorá sa ako prvá s vervou vrhla do systému duálneho vzdelávania. Krok po kroku sme sa spolu s firmami učili a dnes sme najúspešnejšia škola, ktorá spolupracuje s 15 firmami strojárskeho aj elektrotechnického zamerania.

Praktické vyučovanie je základ úspechu v budúcom povolaní

Naši žiaci sa pripravujú na budúce povolanie v strojárskych a elektrotechnických odboroch na pracoviskách odborného výcviku. Učia sa ovládať základné druhy obrábacích strojov, ako sústruhy, frézovačky, brúsky, vŕtačky, nastaviť obrábacie centrá, merať obrobky a udržiavať a ošetrovať CNC stroje. Na pracoviskách CNC technológií pracujú s riadiacimi programami SINUMERIK, MIKROPROG, FANUC a HEIDENHAIN.

Špičkový prenos dátových informácií

Do nášho technického portfólia pribudlo robotické rameno FANUC LRMate 200iD, ktoré naši žiaci využívajú pri výučbe takých tém, akými sú používanie a ovládanie iPendantu, základy programovania – pohybové inštrukcie a logické inštrukcie, vytvorenie a priradenie programov a iné. Okrem firmy FANUC spolupracujeme a sme podporovaní svetovými firmami SIEMENS a MITSUBISHI. Veľmi zaujímavo sú vybavené pracoviská pre mechanikov počítačových sietí, a to nielen potrebným zariadením na prenos informácií v počítačových sieťach, ale každý žiak má svoje pracovisko vybavené potrebným PC hardvérom. V spolupráci pedagógov a žiakov tohto odboru sa naša škola radí medzi školy so špičkovým prenosom dátových informácií zabezpečovaných novovytvorenou optickou sieťou na celej škole.

Prax u zamestnávateľov

Na odbornom výcviku žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti v takej kvalite, že sú žiadaní na trhu práce u zamestnávateľov už počas štúdia na našej škole. Žiaci v končiacich ročníkoch vykonávajú odborný výcvik priamo na pracoviskách zamestnávateľov, kde dostávajú za produktívnu prácu aj odmenu. V minulom školskom roku 2021/2022 bolo vyplatených 116 700 eur na odmeny. V tomto školskom roku spolupracujeme s 15 zamestnávateľmi v duálnom systéme vzdelávania a 54 zamestnávateľov má uzatvorenú zmluvu o odbornej praxi a odbornom výcviku, kde žiaci pracujú na produktívnej práci.

Rozsiahla rekonštrukcia

Naša škola za posledné roky prechádza rôznymi zmenami, jednak stavebnej časti komplexu budov, ale aj samotného technického vybavenia.

Súčasťou tejto investičnej akcie je aj nákup nových obrábacích strojov a náradia renomovaných značiek. Modernizácia si vyžiada náklad v celkovom objeme 2 173 379,20 €. Môžeme konštatovať, že strojárske profesie majú v našej „zelenej župe“ a v našom regióne naozaj „ZELENÚ“.

Ponuka odborov pre žiakov ZŠ pre školský rok 2023/2024 ŠTUDIJNÉ ODBORY: Mechanik nastavovač

Programátor CNC strojov a robotizácia

Mechanik strojov a zariadení

Oprava a údržba CNC strojov a robotizácia

Mechanik elektrotechnik

Automatizačná technika

Mechanik počítačových sietí

Sieťové technológie

Grafik digitálnych médií UČEBNÉ ODBORY: Obrábač kovov – obsluha CNC stroja

Mechanik opravár – stroje a zariadenia

Elektromechanik silnoprúdová technika

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 340, Považská Bystrica

+421 42 4326404

www.sosjpb.sk