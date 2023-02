Stredná odborná škola stavebná Považská Bystrica

Školu čaká rozsiahla rekonštrukcia.

Od nového roka budú žiaci praxovať vo vynovených priestoroch

Stredná odborná škola na Ulici slovenských partizánov v Považskej Bystrici je v regióne jedinou komplexnou školou, ktorá má všetky potrebné priestory na ozaj komplexnú výučbu vrátane školského internátu a dielní na praktickú výučbu. Taktiež ako jedna z mála škôl na Slovensku vyučuje stavebné profesie v takom širokom rozsahu pri vybraných odboroch v systéme duálneho vzdelávania. V budúcom roku oslávi škola 50 rokov svojej existencie. O aktuálnej situácii a zaujímavých projektoch nás informoval riaditeľ školy Ing. Ján Kunovský.

Stretávame sa po roku. Podľa vašich slov sa toho veľa udialo a ešte sa aj bude diať. Poviete nám k tomu viac?

Predovšetkým som vďačný, že sa skončilo to nešťastné covidové obdobie a žiaci nabehli na normálne štúdium. Skúsili sme improvizáciu, ktorá je v prípade výučby remesiel veľmi riskantná. Jedno zlo pominulo, druhé prišlo. Momentálne nás rovnako ako všetkých ovplyvňuje kríza na Ukrajine, ktorá sa premieta v podobe vysokých platieb za energie. Zareagovali sme pružne a vymenili v celej škole osvetlenie za úspornejšie, čo stálo nemalý peniaz. Taktiež pripravujeme podmienky pre ďalšiu rozsiahlu investíciu v hodnote 1,7 milióna eur, zameranú na rekonštrukciu dielní v Považskom Podhradí, ktorá nesie v sebe obnovu obvodového plášťa, výmenu okien, vstupných dverí s bezbariérovým prístupom a vybavenie dielní.

Z akého zdroja budú prostriedky na rekonštrukciu?

Prostriedky sú z fondov Európskej únie v spoluúčasti s Trenčianskym samosprávnym krajom. Základný kameň sa poklepal 18. januára. Zhotovené dielo firmou z Považskej Bystrice by malo byť za 140 dní. Z toho plynie, že žiaci sa už v budúcom školskom roku budú vzdelávať v nových priestoroch. Obnova je potrebná, pretože budova má už 26 rokov, takže k výročiu polstoročia to bude pekný darček.

Remeslá boli v istom období na okraji záujmu spoločnosti. Nastala v nich však renesancia. Pociťujete to rovnako?

Určite áno. Premieta sa to najmä v počtoch prihlásených žiakov a obsadenosti odborov. V tomto školskom roku sa nám podarilo obsadiť všetky profesie, čo je po rokoch nezáujmu o tento typ štúdia dosť veľký úspech. Je to nárast o 36 žiakov, čo je viac než jedna trieda.

Čo je podľa vás príčinou?

Je tu spoločenská požiadavka. Aj rodičia si uvedomujú potrebu remeselníkov na trhu práce. Sú to profesie so širokým uplatnením a možnosťou podnikania. Pri niektorých odboroch sme jediná škola, ktorá ich v Trenčianskom kraji ponúka. Remeslo nevymrie, stavať a prerábať sa bude vždy. Som veľmi rád, že sme neskĺzli k vytváraniu nových odborov, ale profesne sa venujeme tomu, čo nám robí dobré meno už niekoľko desaťročí. Prešli sme ťažkým obdobím, ale som presvedčený, že najhoršie máme už za sebou. Do praxe pripravuje naša škola žiakov kvalitne, takže už počas štúdia si vo voľnom čase vedia veľmi pekne zarobiť.

Škola za 50 rokov vychovala už celé generácie odborníkov úspešne pôsobiacich v regióne i mimo neho. Ak nadviažem na históriu školy, odbory sú až na malé výnimky stále rovnaké.

Nebola potreba ich meniť. Úplne od začiatku učíme klasické stavebné profesie, ako murár, stolár, strechár, inštalatér, ktoré sú na trhu práce nedostatkové. Ponúkame tri študijné odbory – operátor stavebnej výroby, mechanik hasičskej techniky a mechanik stavebno-inštalačných zariadení (so štipendiom). Sú to odbory, v ktorých okrem výučného listu získavajú žiaci aj maturitné vysvedčenie. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Len pre zaujímavosť, pri odbore so štipendiom, pokiaľ príde šikovný žiak zo základnej školy, môže už od prvého ročníka poberať až 130 eur mesačne. Netýka sa to všetkých odborov, v súčasnej dobe sú to odbory mechanik stavebno-inštalačných zariadení, murár a inštalatér. Pre ďalšie nedostatkové odbory sú tu štipendiá z Trenčianského samosprávneho kraja a naše školské štipendium.

Zopakujme si aj učebné odbory, prípadne, aké sú pri nich benefity?

Trojročných učebných odborov máme sedem. Autoopravár-mechanik (s duálnym vzdelávaním), autoopravár-elektrikár (s duálnym vzdelávaním), murár (odbor so štipendiom), stolár (odbor so štipendiom), inštalatér (odbor so štipendiom), strechár (s duálnym vzdelávaním a so štipendiom) a technicko- administratívny pracovník (aj pre žiakov ZTP). V prípade duálneho vzdelávania praxujú žiaci v úspešných firmách, kde nadobúdajú cenné skúsenosti už počas štúdia. V školskom roku 2023/24 sa pokúsime otvoriť aj učebný odbor maliar. Pociťujeme požiadavku trhu na tento odbor. Najbližšia škola, ktorá tento odbor vyučuje, je až v Námestove.

Okrem 3-ročných denných máme aj dvojročné nadstavbové odbory – stavebníctvo, prevádzka a podnikanie v remeslách a službách, v ktorých môžu nielen naši absolventi učebných odborov získať maturitné vysvedčenie.

Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží a projektov. Korona to však obmedzila na minimum...

Presne tak. Väčšina súťaží bola pozastavená kvôli covidu. Jedna tradičná sa však predsa len uskutočnila vo Vysokom Mýte, kde sa prezentovali montéri suchých stavieb a obkladači. Aj keď tieto odbory nevyučujeme, naši žiaci robia aj takéto práce a darí sa im úspešne reprezentovať nielen mesto Považská Bystrica, ale aj celé Slovensko. Chlapci obsadili krásne druhé a tretie miesto. Gratulujeme.

Spomenuli ste spoluprácu s firmami, ktoré zastrešujú duálne vzdelávanie. Kde všade chlapci praxujú?

Snažíme sa spolupracovať s firmami ktoré majú prínos pre žiakov. Firma KAMON nám v duále zastrešuje strechárske a autárske profesie. Firmy Mikona, Automax a Automobilové opravovne MV SR sa zameriavajú na autárske profesie. Spolupráca je pri všetkých na veľmi dobrej úrovni.

Odborné aktivity posúvajú odbornosť žiakov dopredu. Aké aktivity plánujete najbližšie?

V súčasnej dobe sa začíname pripravovať na súťaž v učebnom odbore strechár, ktorá sa uskutoční pod záštitou Cechu strechárov na najväčšej stavebnej výstave Coneco Bratislava.

V priebehu mája pripravujeme pre odbor murár celoslovenskú súťaž v spolupráci s firmou HELUZ, ktorá nám dodá materiálne vybavenie. Spoluprácu začíname aj s firmou SLOVARM Myjava, ktorá ponúka vybavenie pre našich inštalatérov aj v prípade súťaží. Po dvoch rokoch sa ideme vrátiť k súťaži pre základné školy Mladý remeselník, kde si najlepšie tímy zmerajú sily na považskobystrickom jarmoku. Taktiež rozbiehame zaujímavú spoluprácu v oblasti praxe s mestom Považská Bystrica, kde v prípade dohody bude spolupráca prospešná pre obe strany.

Čaká vás toho naozaj veľa. Majú priestor na vlastné nápady aj samotní žiaci?

Žiaci často prichádzajú s dobrými nápadmi. Keďže sa zapájame do participatívneho rozpočtu TSK a máme tam budget, vieme dobré nápady zrealizovať. Žiaci sa sami rozhodujú, čo sa môže zlepšiť v priestoroch školy. Teraz sme získali peniaze, za ktoré sa skultúrnilo prostredie v školskej posilňovni. Budeme radi, ak sa budú žiaci vyjadrovať k podmienkam v rámci školy čo najviac. Len tak bude škola príjemným miestom pre všetkých.

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, www.sospb.sk