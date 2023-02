Je čas rozhodnúť sa...

Áno, je čas rozhodnúť sa, odpútať sa od detstva, hier a vybrať si správnu školu. Možno práve tú našu – zdravotnícku. Školu, kde pocítiš život nie cez display svojho elektronického zariadenia, ale ten naozajstný a reálny, naplnený pocitom, že pomáhať slabým a chorým je tým najkrajším poslaním.

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici pripravuje zdravotníckych pracovníkov – praktické sestry a masérov. Škola má viac ako 30-ročnú tradíciu, vybudovala si svoje nezastupiteľné miesto v regióne a dala vzdelanie stovkám žiakov, ktorí pracujú nielen na Slovensku, ale presadili sa aj v zahraničí. Vďaka vedeniu školy a úzkej spolupráci s nemocnicou a sociálnymi zariadeniami v meste sa darí škole zabezpečovať podmienky pre inovatívne vzdelávacie prístupy pre žiakov vo všetkých študijných programoch, ktoré škola ponúka.

Študijné odbory

Študijný odbor praktická sestra vo forme denného aj externého štúdia ponúka žiakom možnosť odborného vzdelania a praxe. Teoretické predmety sú zamerané hlavne na poznanie človeka – jeho telesnej, ale aj duševnej schránky. Doplnené sú výukou všeobecných predmetov. Odborná prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach poskytuje žiakom možnosť podieľať sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v reálnych podmienkach. Tu majú možnosť vidieť proces uzdravovania a liečby pacienta a aj sa na ňom podieľať. Odmenou býva nielen známka, ale hlavne pocit, „že som niekomu pomohol“, úsmev a poďakovanie vďačného pacienta. Po absolvovaní štúdia si absolvent vyberá svoje budúce pracovisko, alebo sa rozhodne pre vysokoškolské štúdium.

Študijný odbor masér realizovaný formou denného štúdia ponúka uchádzačom nadobudnúť vzdelanie a uplatniť sa v praxi ako samostatný zdravotnícky pracovník v oblasti fyzikálnej terapie v športovej oblasti, zdravotníckych zariadeniach, sociálnych zariadeniach, wellness centrách... Teoretické vzdelávanie počas štúdia je doplnené o odbornú prax, kde žiaci realizujú jednotlivé postupy a procedúry – fototerapie, hydroterapie, termoterapie, balneoterapie, napríklad využitie klasickej reflexnej masáže a manuálnej lymfodrenáže. Prax prebieha v kúpeľnom zariadení v Nimnici, na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení a lôžkových oddeleniach v nemocnici s poliklinikou. Odbornú prax možno realizovať aj v zahraničí prostredníctvom Erasmus +, čo prináša žiakom nezabudnuteľne zážitky, skúsenosti, zručnosti a rozšírenie vedomostí. Po skončení štúdia je možnosť pracovať vo vybraných oblastiach na Slovensku alebo v zahraničí, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Výhodou odboru je individuálny prístup učiteľa k žiakovi, kvalitná príprava na vysokú školu, zaujímavá a pestrá odborná prax a v neposlednom rade široké uplatnenie na trhu práce. Využitie dotyku ľudských rúk a ich priaznivý vplyv na ľudské telo je jeden z atribútov študijného odboru masér.

Organizácia štúdia

teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu v laboratórnych podmienkach tvoria predmety: latinský jazyk, anatómia a fyziológia, zdravie a klinika chorôb, patológia, preventívne lekárstvo, prvá pomoc, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

latinský jazyk, anatómia a fyziológia, zdravie a klinika chorôb, patológia, preventívne lekárstvo, prvá pomoc, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb, administratíva a zdravotnícka dokumentácia odbornú klinickú prax tvorí ošetrovateľská starostlivosť na lôžkových pracoviskách: interné oddelenie, chirurgické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých, detské oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, zariadenie pre seniorov a iné

Externé štúdium

Študijný odbor praktická sestra /dvojročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou/

pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach

ukončenie štúdia: maturitná skúška z teoretickej a praktickej časti odborných predmetov

organizácia vyučovania: vyučovanie prebieha 2 dni v týždni v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách

Učebný odbor sanitár /jednoročné externé štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou/

pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb

ukončenie štúdia: záverečná skúška z teoretickej a praktickej časti odborných predmetov

Cieľom školy je pripraviť svojich absolventov tak, aby sa z nich stali plne kvalifikovaní pracovníci vo svojom odbore a boli schopní umiestniť sa na trhu práce. Tomu podriaďuje i svoju činnosť a pravidelne sa zapája do rôznych projektov, ktoré jej napomáhajú plniť tento cieľ.

Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ majú žiaci študijného odboru praktická sestra možnosť zúčastniť sa dvojtýždennej odbornej stáže v zahraničí a tak si overiť svoje odborné vedomosti a praktické schopnosti v novom pracovnom prostredí. V minulosti takto vycestovali do Anglicka, Nemecka, Španielska, Bulharska a Českej republiky. V tomto roku majú možnosť prvýkrát vycestovať do zahraničia aj žiaci študijného odboru masér. Počas dvoch týždňov budú vykonávať masážne činnosti na klinike v Prahe a v Španielsku.

I učitelia sa neustále zdokonaľujú a zúčastňujú sa i zahraničných vzdelávacích kurzov, vďaka ktorým prinášajú do školy nové metódy a stratégie výučby.

V rámci projektu OPĽZ získala škola financie na nákup softvéru – FONS Enterprise. Je to nemocničný informačný systém, ktorý využíva aj NsP Považská Bystrica, a žiaci tak majú možnosť sa s ním naučiť pracovať ešte počas štúdia.

V hodnotení škôl INEKO si škola dlhodobo udržuje vynikajúce hodnotenie. Po minuloročnom úspechu, keď sa naša škola umiestnila v slovenskej TOP 10 a v Trenčianskom kraji sa stala najlepšou strednou odbornou školou, v tohtoročnom rebríčku sme si v Trenčianskom kraji udržali 5. miesto.



Podľa INEKO: „Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania, alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.“

„Sme škola moderná, dynamicky sa rozvíjajúca potrebám nielen žiakov, ale aj potrebám a požiadavkám v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Preferujeme otvorenú komunikáciu, priateľský a individuálny prístup k osobnosti žiaka. Sme škola rodinného typu. Často u nás študujú súrodenci, ale nie je zriedkavosťou, že sa v škole na vyučovaní stretávajú aj deti so svojimi rodičmi, ktorí študujú vo večernom štúdiu. Našu školu charakterizuje nestále zlepšovanie, tvorivosť, otvorenosť k novým ideám/pohľadom/spôsobom, poskytovanie kvalitného vzdelávania, prepojenie s praxou, otvorená, obojsmerná komunikácia. Toto sú hlavné hodnoty školy očami našich pedagógov, získané na základe mapovania rozvojových potrieb školy. Aj na základe výsledkov a postrehov zamestnancov, žiakov a rodičov sa budeme neustále snažiť zvyšovať kvalitu vzdelávania na našej škole,“ povedala riaditeľka školy Katarína Podolanová.

Deň otvorených dverí

Ak rozmýšľate o štúdiu v zdravotníckych odboroch, či už v dennom alebo vo večernom štúdiu, príďte si pozrieť školu. Nazriete do odborných učební, kde vám svoje zručnosti ukážu praktické sestry aj maséri, môžete sa porozprávať so žiakmi či učiteľmi na dni otvorených dverí – 22. 2. 2023 v čase od 8.00 – 15.00. Okrem prehliadky školy bude otvorená aj poradňa zdravia, kde vám žiaci zmerajú krvný tlak, hladinu cukru v krvi, vyšetria BMI alebo krvnú skupinu. Tiež vám žiaci ukážu postupy neodkladnej prvej pomoci, ktoré by mal ovládať každý laik.

Školy, ktoré menia svet

Naša škola je od šk. roku 2021/2022 súčasťou prestížneho celoslovenského projektu „Školy, ktoré menia svet”. Tento program je zameraný na doplnkové zážitkové aktivity pre žiakov, ktoré na jednej strane rešpektujú štátny vzdelávací program a zároveň interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo. Budujú u nich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju žiakov. V rámci programu sme so žiakmi rozbehli mnohé aktivity, napr. sme zaktivizovali školský parlament, zorganizovali vianočný koncert v NsP, kedy naši žiaci potešili pacientov, lekárov a sestry v nemocnici v predvianočnom čase, a mnohé iné.

Informácie:

Stredná zdravotnícka škola

Školská 230, Považská Bystrica

www.szspovb.edupage.org