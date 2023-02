Výnimočná škola s tradíciou desaťročí.

Stredná odborná škola v Pruskom patrí medzi školy, ktoré ponúkajú tradičné odbory. Žiaci si môžu vyberať odbory z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, záhradníctva, podnikania a marketingu, agroturistiky, rozvoja vidieka, cestovného ruchu, kynológie a ponúkame aj zaujímavý odbor agromechatronik.

Podľa nového štátneho vzdelávacieho programu sa prioritou stáva odborné školstvo. Do popredia sa dostávajú učebné a študijné odbory, ktoré priamo pripravujú odborníkov pre prax. Aj Stredná odborná škola Pruské ponuku odborov prispôsobuje požiadavkám zamestnávateľov v regióne. Keďže sa v našom regióne Stredné Považie nachádzajú poľnohospodárske družstvá, farmy a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí majú záujem o kvalifikovanú pracovnú silu, pre ich potreby škola pripravuje študentov. Absolventi po skončení štúdia majú možnosť pracovať v danom odbore v regióne, začať podnikať a mnohí pokračujú v štúdiu v nadstavbových odboroch, pomaturitnom štúdiu i na vysokých školách. Zamestnávatelia v regióne umožňujú študentom vykonávať prax i odborný výcvik a duálny systém sa stáva skutočnosťou.

Absolventi po ukončení štúdia môžu získať certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je akceptovaný v krajinách Európskej únie. Veľkou devízou však naďalej zostáva to, že absolventi získavajú možnosť zamestnať sa v regióne ako aj v štátoch EU.

Súčasťou školy je COVP pre odbory agropodnikanie – kynológia, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodár – mechanizácia, záhradníctvo(viazač- aranžér).

Kynológia

Stredná odborná škola v Pruskom vychováva aj odborne zdatných kynológov. V štvorročnom študijnom odbore agropodnikanie – kynológia končia študenti maturitnou skúškou. O štúdium kynológie v našej škole majú záujem mladí ľudia z celého Slovenska. V súčasnosti je v tomto odbornom zameraní 44 žiakov, z ktorých sú mnohí ubytovaní v školskom internáte. Najmä pre nich slúžia v areáli školy moderné koterce s búdami, aby aj počas týždňa stráveného na internáte boli so svojimi miláčikmi. Žiaci sa zúčastňujú aj odborných exkurzií na výstavách psov, skúškach alebo kynologických pretekoch. SOŠ Pruské je tradične úspešná na každoročných celoslovenských súťažiach stredných škôl vo výcviku psov.

Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka je široko profilový študijný odbor, ktorý umožňuje žiakom získať odborné vedomosti a praktické skúsenosti tak, aby boli schopní samostatne podnikať vo vidieckom cestovnom ruchu, mohli vykonávať riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch, manažérov v rôznych združeniach vidieckeho cestovného ruchu a pracovníkov turisticko-informačných kancelárií. V rámci projektu Erasmus + sa žiaci tohto odboru zúčastňujú odborných stáží v celej EU (Dánsko, Rakúsko, ČR). Študent počas štúdia získa zdarma vodičské oprávnenie na skupinu T.

Zahradníctvo - viazačstvo

Študijný odbor záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo a učebný odbor viazač – aranžér kvetín je pre kreatívnych študentov so zmyslom pre kompozíciu, experimentovanie s farbami, materiálmi a kvetinami. Žiačky tohto odboru sa zúčastňujú odborných stáží cez Erasmus+ v Taliansku, Slovinsku a Českej republike.

Agromechatronik

Agromechatronik je moderný odbor. Agromechatronik je nový študijný odbor s veľkou perspektívou do budúcnosti. Škola spolupracuje so združením Agrio, zastrešujúcim 52 firiem, ktoré sa zaoberajú predajom a servisom najmodernejšej poľnohospodárskej techniky. V tomto školskom roku žiaci tohto odboru chodia na odborný výcvik na vysunuté pracoviská do firiem ako Šupa technika, Ematech, s. r. o, Moreau agri, Toko agri, kde sa oboznamujú s prácou servisných technikov a predajcov poľnohospodárskej techniky.

Absolvent odboru bude disponovať kľúčovými odbornými kompetenciami servisného technika, zameraného na opravu, údržbu, testovanie a diagnostiku modernej techniky, respektíve ako predajca tejto techniky. Získa uplatnenie aj ako obsluha modernej poľnohospodárskej techniky na poľnohospodárskych družstvách, podnikoch, aj ako samostatný živnostník. Študent získa zdarma vodičské oprávnenie na skupinu T. Má možnosť absolvovať odbornú mobilitu v zahraničí napr. Rakúsku a Dánsku. Žiaci tohto odboru sa zúčastňujú odborných workshopov organizovaných Agrionom v Nitre.

Súťaž v orbe

Dôležitosť učebných odborov pre trh práce

Ponuka školy nadväzuje na požiadavky zamestnávateľov v regióne. Sú to tradičné odbory z oblasti potravinárstva, ako cukrár a mäsiar. Na atraktívnosti nestrácajú ani odbory poľnohospodár – mechanizácia, záhradník, viazač – aranžér.

Absolvent učebného odboru poľnohospodár – mechanizácia ako kvalifikovaný odborný zamestnanec je schopný vykonávať údržbu, opravy, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky využívanej v poľnohospodárstve. Žiaci počas štúdia získavajú aj vodičský preukaz skupiny T.

Benefity, ktoré škola ponúka

Ubytovanie a stravovanie, akreditované kurzy, vlastnú autoškolu, kde majú žiaci možnosť získať vodičské oprávnenie typu B a T, vlastnú predajňu, certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, možnosť zamestnať sa buď v regióne, alebo v štátoch EU.

Duálny systém vzdelávania na SOŠ Pruské

Duálny systém vzdelávania na SOŠ v Pruskom v tomto školskom roku začal písať už 7. rok tohto úspešného spôsobu vzdelávania, kde je úzke prepojenie teórie s praxou.

V tomto školskom roku sú zapojení do tohto typu vzdelávania osem žiakov z učebného odboru poľnohospodár- mechanizácia na pracoviskách PD Vršatec Pruské, PD Mestečko , Agro Dúlov. Žiaci môžu získať množstvo benefitov ako napríklad: podnikové štipendium, zdarma obedy, pracovné oblečenie, zaplatenie rôznych kurzov (zváračský).

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením teoretického všeobecného a odborného vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa pravidelne strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám praxe u zamestnávateľov .Do duálneho systému vzdelávania sa môžu žiaci zapojiť v učebných odboroch poľnohospodár mechanizácia, viazač-aranžér kvetín, cukrár a v študijnom odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka. V týchto odboroch má škola podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní s jednotlivými zamestnávateľmi.

Žiaci sa stretnú s novými technológiami, strojmi a zariadeniami, ktoré budú využívať vo svojej profesií. Naša škola veľmi intenzívne spolupracuje so zamestnávateľmi, kde sú naši žiaci.

Veľkou výhodou tohto vzdelávania je vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

Praktická príprava žiakov prebieha pod kvalifikovaným dozorom inštruktora a majstra odborného výcviku. Praktické vyučovanie je obohatené o jeden deň v dvojtýždňovom rozvrhu v porovnaní s výukou, kde neprebieha duálny systém vzdelávania.

Zamestnávateľ môže robiť nábor žiakov pre duálne vzdelávanie, ktorý väčšinou koordinuje s partnerskou strednou odbornou školou. Žiak sa na základe ponuky zamestnávateľa hlási u zamestnávateľa. Zamestnávateľ si výberovým konaním vyberie žiakov, s ktorými uzatvorí učebnú zmluvu. Zamestnávateľ vydá potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy so žiakom. Žiak predloží toto potvrdenie k prihláške na štúdium na strednej škole.

Informácie poskytneme na: Stredná odborná škola Pruské 294

www.sospruske.sk