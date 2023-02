Na lane Bolešova je kanonier Kolačína, z Udiče zamieril na Moravu skúsený hráč (prestupové šumy VI. ligy)

Pozreli sme sa, ako sa na odvetnú časť VI. ligy Sever pripravuje šestka klubov z považskobystrického regiónu.

TJ Považan Pruské

Víťaz jesennej časti sa zapojil do Zimnej ligy, v prvom dueli porazil ligového rivala z Košece a v druhom podľahol Domaniži. „Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý hrá o súťaž vyššie,“ hodnotil tréner TJ Považan Jozef Lukáč.

„Súper makali aj medzi sviatkami, ten rozdiel bolo cítiť, my trénujeme ešte len dva týždne. Možno keby sa hral zápas po mesiaci prípravy, tak by to bolo možno niečo iné. Vôbec si z tohto zápasu nerobím ťažkú hlavu. Ukázal nám naše nedostatky, čo máme zlepšovať.“

DOZVIETE SA: Čo je prekážkou v pripojení sa kanoniera Kolačína ku kádru Bolešova,

ktorý odchovanec sa vráti z Považskej Bystrice do Plevníka,

ktorého hráča majú „rozpracovaného“ v Hornej Porube a koho vyradili z kádra,

o ktorého skúseného hráča prišla Udiča a kto sa do nej vrátil po roku a pol trvajúcom zranení,

výsledky a plán prípravných zápasov.

Prušťania skúšajú nových hráčov. „Ale mená vám nepoviem, je to ešte chúlostivé (úsmev). Máme tu na skúške dvoch, ale na súpiske ich ešte nemáme, ich kluby nám ich neuvoľnili, uvidíme, ako to celé dopadne,“ hovoril kouč.