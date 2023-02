Obci prišla opravná zálohová faktúra na energie, suma je vyššia, ako na predošlej

Zubák okrem toho trápi aj dlhodobý nedostatok vody.

Do vodojemu musia vodu dovážať cisternou. Riešenie problému s vodou komplikujú vysoké ceny energií. (Zdroj: archív obce Zubák)

ZUBÁK. V obci Zubák na Slovensko-Českom pohraničí v okrese Púchov dlhodobo riešia problémy s nedostatkom vody. Už niekoľko mesiacov je v obci vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá stále trvá. Vyriešenie problému s nedostatkom vody však momentálne komplikujú zálohové platby za energie, ktoré musí obec zaplatiť.

Na prekvapenie vedenia obce prišla opravená zálohová faktúra, kde už má byť zahrnutá regulovaná cena pre zraniteľné subjekty, v ešte vyššej sume, ako tá predošlá. To podľa starostu spôsobuje, že nevedia, do kedy budú schopní fungovať.

Ťažkosti s obecným vodovodom a dodávkami pitnej vody sú to najdôležitejšie, čo potrebujú v obci vyriešiť. Škrtať v rozpočte, ktorý už uje teraz podľa starostu úplne na hrane, nie je jednoduché. Snažia sa udržať chod obce.

Regulovaná cena je ešte vyššia

Aj v obci Zubák sa 30. Januára zapojili do iniciatívy „Mestám a obciam zhasína nádej“ a v niektorých častiach vypli verejné osvetlenie. Obec s 829 obyvateľmi má rozpočet napnutý natoľko, že nevedia, ako budú v tomto roku môcť fungovať.

V článku sa dočítate prečo je v Zubáku problém s vodou,

aké majú náklady na energie,

v akej výške prišli do obce upravené zálohové platby za energiu,

čo musia v obci prioritne vyriešiť,

aký to všetko bdue mažť vplyv na kultúrny život v obci.

Podľa údajov, ktoré zverejnil starosta obce Pavol Gelo prišla prvá zálohová faktúra za elektrickú energiu v štvornásobnej výške za mesiac oproti minulému roku. "Na začiatku roku 2023 nám boli doručené dohody o platbách vo výške 47 938 eur platné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Priemer bol 3994,83 eur za mesiac,“ informoval starosta obce Zubák.

Nasledoval zásah Vlády SR a po schválenom cenovom strope na energie pre zraniteľné subjekty, do ktorých obce Zubák patrí, prišiel nový výpis preddavkových platieb.

„Už ani to, čo som zverejnil, neplatí. Prišli nám ešte väčšie preddavky. Je to pre nás neudržateľné,“ povedal Gelo. Nový sumár dohôd na obdobie už len od 1.2.2023 do 31.12.2023 je na sumu 45 991 eur.

„Po 'pomoci' a zásahu Vlády SR je nový priemer za mesiac neuveriteľných 4181 eur. Mesačná platba počas roku 2022 bola vo výške 1181 eur,“ informoval starosta.

Nemajú už kde škrtať

Rozpočet obce Zubák bol napnutý už aj pred zvyšovaním cien energií. Zvýšené náklady, ktoré na obce minulý rok dopadli, nabúrali finančné plány obce, kde potrebujú riešiť akútny nedostatok pitnej vody o niečo viac, ako tomu bolo v iných obciach.