V Považskej Bystrici je od januára otvorené špecializované zariadenie pre dospievajúce autistické deti

V meste stúpa počet detí s diagnózou autizmu. Kým nemajú 16 rokov, rodičia ich môžu umiestniť do špeciálnej základnej školy na SNP. Zostával však problém, čo s nimi potom.

Aj preto bolo v Považskej Bystrici založené občianske združenie Modrá cesta. Vďaka úsiliu jeho členov vzniklo v mestských priestoroch špecializované zariadenie pre mladých ľudí s poruchami autistického spektra. Otvorené je od januára, pričom zohľadňuje a zabezpečuje vysoko špecifické potreby pre svojich klientov.

Naša dcérka Miriam, ktorá má osemnásť rokov, sa narodila s diagnózou autizmu. Je to ochorenie, ktoré nie je možné vyliečiť, má svoje typické prejavy. Každé dieťa, ktoré trpí týmto ochorením, je iné, - povedala Lenka Rišiaňová jedna z iniciátoriek vzniku špecializovaného zariadenia. Miriam navštevovala najskôr základnú školu pre autistov v Považskej Bystrici, potom praktickú školu, no po jej ukončení nemalia už žiadnu možnosť umiestnenia do kolektívu. – Bolo pre nás dôležité, aby aj naďalej mohla napredovať, socializovať sa a stretávať s deťmi, rovesníkmi. Po ukončení praktickej školy nebolo v našom meste žiadne zariadenie, kam by mohla chodiť. Existujú v Trenčíne a v Žiline, ale tie sú totálne obsadené. Preto sme sa tri manželské páry s podobnými problémami spojili a založili sme občianske združenie Modrá cesta - Považská Bystrica. Jeho cieľom bolo zriadenie špecializovaného zariadenia pre mladých ľudí s diagnózou autizmu, - porozprávala svoj príbeh Lenka, ktorá je evanjelická farárka a pracovala taktiež ako asistentka pre deti so zdravotným znevýhodnením.

S priestormi pomohlo mesto, s vybavením a úpravami viacerí sponzori

Hnacími motormi vzniku špecializovaného zariadenia boli aj manželia Siažikovci, ktorých syn Šimon je taktiež autista. - Po tom, ako dovŕšil 18 rokov, riešili sme čo ďalej. Či jeden z nás zostane doma alebo budeme hľadať vhodné zariadenie. V Považskej Bystrici nič také nebolo, takže sme sa pokúsili osloviť známych, mesto... Sme veľmi vďační pánu primátorovi, ktorý nám pomohol nájsť vhodné priestory. Nebolo to jednoduché, potrebovali sme určitú výmeru, bezbariérový prístup a podobne. Časť prvého poschodia bývalej zdravotníckej školy sme si následne svojpomocne upravili. Mnohé práce nám urobili sponzorsky miestni podnikatelia a živnostníci, rovnako nám ochotní ľudia poskytli aj nábytok a vybavenie, - uviedol Milan Siažik, predseda občianskeho združenia Modrá cesta. - V posledných rokoch nám na Slovensku narastá počet detí s autizmom, rovnako tak je to aj v Považskej Bystrici. Veľký problém bol, čo s deťmi, keď dovŕšia 16 rokov a ukončia špeciálnu základnú školu. Vysoký stupeň ich odkázanosti im neumožňoval zaradiť sa do bežného života. Boli dve možnosti, zostať doma s deťmi v individuálnej opatere alebo ich umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb. Preto sme spoločne hľadali cestu, ako im pomôcť a nájsť vhodné priestory. Nakoniec sme ich našli v budove bývalej zdravotníckej školy, - uviedol primátor Karol Janas. Podľa jeho slov je im k dispozícii časť prvého poschodia. - V prípade, ak by narastal záujem o takúto sociálnu službu, vieme združeniu poskytnúť aj ďalšie miestnosti, - doplnil.

Socializácia je pre nich dôležitá

Ak by sa všetko nepodarilo tak, ako malo, nielen Miriam, Šimon, ale aj ďalšie deti, by museli po skončení vzdelávania zostať doma s jedným z rodičov. - To znamená, že celý program dňa je kompletne zameraný iba na dieťa. Nech by sa mama akokoľvek snažila, nie je v jej silách zabezpečiť, aby napredovalo a pokračovalo v rozvoji, pretože aj ono sa potrebuje socializovať. Potrebuje priestor, v ktorom bude niekto iný než mama, potrebuje niekoľko hodín počas dňa tráviť v kolektíve so svojimi rovesníkmi. Zároveň aj mama alebo rodič, ktorý by sa 24 hodín denne staral o takéto dieťa, by to mal veľmi náročné, - skonštatovala Lenka Rišiaňová.

Sú len na začiatku cesty

Špecializované zariadenie v budove bývalej zdravotníckej školy otvorilo svoje brány 2. januára. – Fungujeme len krátko a stojíme na začiatku cesty, ktorá je pred nami. Zatiaľ sú tieto dni takpovediac adaptačné, aby sme si naozaj zvykli na prostredie, deti navzájom na seba, na nové tváre, - uviedla Lenka. V zariadení je klientom k dispozícii denná miestnosť, kde prebieha činnosť výučby alebo práce. - Snažíme sa, aby deti napredovali, učili sa a rozvíjali to, čo vedia. Taktiež je tu oddychová miestnosť, šatňa, sociálne zariadenia, kuchynka a sklad, - opísal priestor M. Siažik. Aktuálne majú v zariadení osem detí.

Financovanie z troch zdrojov

Špecializované zariadenie má financovanie zabezpečené z troch zdrojov. Sociálnu službu podporuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, časť dotácie majú z Trenčianskeho samosprávneho kraja a tretím dielikom prispievajú rodičia detí. - Nastavili sme nejaký vzorec. Snažíme sa, aby bol doplatok od rodičov čo najnižší. Sme nezisková organizácia, na tejto sociálnej službe nikto nejde zarábať, ide len o to, aby sme zabezpečili to, čo treba. Preto sme vďační tým, ktorí nám pomohli pri samotnom zrode či už priestorovo, finančne, materiálom, prácou, nábytkom. Veľmi si to vážime, - doplnil na záver Milan Siažik.