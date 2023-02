Lazaret v Podmaníne, Praznovu chýbajú hráči, Dolné Kočkovce by prestupu jednému z najlepších nebránili (prestupové šumy VII. ligy)

V zimnej príprave pokračujú aj kluby oblastnej VII. ligy ObFZ Považská Bystrica. Pozreli sme sa na prvú sedmičku klubov.

V príprave sa stretli Lyšania so susednými Dohňanmi. (Zdroj: fb TJ Spartak Lysá)

TJ Slovan Košecké Podhradie

Prekvapujúci polovičný majster zatiaľ odohral jeden prípravný zápas. „S Kľúčovým sme remizovali 4:4,“ hovoril hrajúci tréner Ľubomír Staňo. Čakajú ho ešte duely s Nemšovou, Opatovou nad Váhom, Dulovom, Kolačínom a Pruským.

EŠTE SA DOČÍTATE: Kto prišiel na hosťovanie do Košeckého Podhradia z Rovní,

kto sa po operácii vracia do tréningového procesu Podmanína,

ktorý kanonier Dolných Kočkoviec sa pripravuje s iným tímom,

kto obnovuje kariéru v Lysej pod Makytou,

ktorý útočník Praznova ide na operáciu.

V kádri zatiaľ výrazné zmeny nenastali. „Akurát ku nám prišiel na hosťovanie Dominik Kollár z Lednických Rovní. Máme ešte niečo rozpracované, ale to sa ešte uvidí. Na odchode zatiaľ nie je nikto. Na jar chceme ísť od zápasu k zápasu, ako sme išli aj na jeseň. Nechceme ísť silou-mocou za postupom. Na to je treba aj správny mix hráčov, nechceme sa nasilu posilňovať hráčom, ktorý by ku nám typologicky nezapadol.“