Zákaz nedeľného predaja ochudobní najmä študentov, ľudia s ním nesúhlasia

Počas nedele pracujú najmä brigádnici.

POVAŽIE. Zákaz nedeľného predaja, ktorý prerokúvajú v parlamente, rozvíril debatu v spoločnosti. V regióne stredného Považia sa zdá, že proti zákazu je väčšina ľudí, vrátane pracovníkov v obchodoch. Predavačky hovoria, že nedeľné služby si vyberajú dobrovoľne a v zákaze nevidia žiadny zmysel.

Počas víkendov v obchodoch často pracujú študenti a brigádnici, ktorí si práve počas víkendu môžu privyrobiť, lebo počas pracovných dní majú iné povinnosti. Zatvorené obchody v nedeľu by pre nich znamenali stratu pracovných miest a tým pádom aj príjmov.

Niektorí zákazníci argumentujú pracovnou vyťaženosťou počas týždňa a tak práve víkend je pre nich možnosťou urobiť si väčší nákup alebo ísť si nakúpiť oblečenie, obuv a iný spotrebný tovar. Návštevu nákupného centra berú ako voľnočasovú aktivitu, ktorú trávia s celou rodinou.

Ani veriaci však nevyjadrili jednoznačnú podporu tomuto návrhu. Rozhodnutie svätiť nedeľu a absolvovať bohoslužbu je dobrovoľné a otvorené obchody ako prekážku nevidia.

Nikto nás nenúti tráviť čas v obchode

Verejnosť s návrhom zatvoriť obchody v nedeľu nie je stotožnená. „Pracujem celý týždeň do večera. Do práce dochádzam, takže do obchodu už cestou nevládzem ísť. Keď si predstavím, že by som sa musela v sobotu tlačiť so zvyškom národa v obchodoch, lebo v nedeľu by bolo zatvorené, nie som nadšená. Len sa pozrite, čo sa robí deň pred sviatkom, keď sú obchody zatvorené. To isté bude každú sobotu,“ povedala Agáta Baloghová.