Budúci stredoškoláci, naštartujte svoju kariéru v SPANNER SK

Spanner SK, k. s., je moderná strojárska firma zaoberajúca sa zákazkovou výrobou, vlastnými vývojovými aktivitami, výrobou prototypov a jednoúčelových strojov a zariadení.

Poskytuje komplexné služby v oblasti výroby založené na spracovaní plechov, zváraní, opracovaní a finálnej montáži produktov.

Strojársky priemysel a technológie sa za posledné roky posunuli na vysokú úroveň automatizácie, čo je v súčasnosti dobrým lákadlom pre mladých ľudí. O tom, že byť strojárom je dobrá voľba a o systéme duálneho vzdelávania sme sa rozprávali s Patrikom Lišaníkom, CEO firmy Spanner SK.

Aká bola vaša motivácia zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania?

V rámci regiónu patríme k zamestnávateľom poskytujúcim prácu s vyššou pridanou hodnotou, ktorá si vyžaduje vzdelaných a kvalitných ľudí. Som presvedčený, že duálne vzdelávanie je jediná cesta, ako si „vychovávať“ budúcich zamestnancov. V šikovných a pracovitých žiakoch vidíme veľký potenciál a radi by sme rozvíjali ich schopnosti a zručnosti ihneď ako prejavia záujem o strojarinu. Naším cieľom je, aby sme žiakom od prvého dňa ponúkli dlhodobú víziu a istotu práce v regióne tak, že nebudú musieť za dobrou prácou cestovať do zahraničia. Naša firma ponúka nadštandardné priestory a pracovné podmienky, čo nám pomáha napĺňať našu víziu budovania dlhodobých partnerstiev so zamestnancami a zákazníkmi.

Čo vaša firma ponúka študentom duálneho vzdelávania?

V prvom rade platenú prax a prácu v stabilnej modernej spoločnosti s dlhodobou perspektívou zamestnania. Žiaci u nás však majú možnosť podieľať sa na zaujímavých projektoch už počas školy a následne majú veľmi dobré predpoklady na kariérny rast. Zároveň im vieme ponúknuť lepšie finančné ohodnotenie pri nástupe do zamestnania a získavajú vyššiu nástupnú mzdu v porovnaní s absolventmi, ktorí neboli v systéme duálneho vzdelávania v našej firme, resp. s uchádzačmi z trhu práce. Zameriavame sa na segmenty s potenciálom vysokého rastu, rozvoja a udržateľnosti v budúcnosti. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré pôsobia primárne v oblastiach výroby zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, zariadení na čistenie a úpravu vzduchu či recykláciu. Opakujúce sa činnosti vo výrobe máme automatizované, napríklad máme dve zváracie robotické pracoviská, automatizujeme procesy, ale aj tvorbu výrobnej dokumentácie. Každoročne investujeme do rozvoja firmy, či už do jej priestorov alebo technologického vybavenia. S tým je spojený každoročný rast počtu zamestnancov. Vďaka nášmu skvelému tímu „spannerákov“ nám pribúdajú dlhodobé projekty a noví zákazníci, čo dáva ľuďom istotu práce na ďalšie obdobia. Veríme, že vďaka mladým cieľavedomým ľuďom čoskoro naplníme náš cieľ vybudovať jednu z najlepších strojárskych firiem v našom meste.

A čo hovoria naši zamestnanci o duálnom vzdelávaní?

Matej, programátor laseru

„Už počas rozhodovania a vyberania strednej školy som vedel, že v budúcom zamestnaní bude dôležité vedieť nielen teoretické aspekty, ale aj praktické. Preto som sa rozhodol pre SOŠ strojnícku a jej systém duálneho vzdelávania. Rád by som svojich budúcich kolegov ubezpečil, že výberom spoločnosti Spanner SK štart svojej kariéry nasmerujú dobrým smerom. Sme dynamická firma, ktorá nestojí na mieste. Vďaka moderným výrobným priestorom a strojnému vybaveniu sa môžeme zaradiť medzi popredné firmy v regióne. Navyše práca so super partiou priateľov, ktorí sú ochotní pomôcť aj mimo práce, je neoceniteľná.“

Tomáš, obsluha zváracieho robotizovaného centra

„Študoval som na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, kde som absolvoval kvalitnú prax a bol som zaučený na viacerých typoch obrábacích strojov. V súčasnosti pracujem v Spanner SK ako obsluha zváracieho robotizovaného centra. Najviac ma baví učenie sa postupov a získavanie nových skúseností a vedomostí ohľadom robotizovaného zvárania. Pekné pracovné prostredie, férové ohodnotenie, ľudské jednanie a super kolektív ma motivujú naplno sa venovať svojej práci a zlepšovať sa v nej.“

Spoločnosť Spanner SK, k. s., v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici ponúka budúcim stredoškolákom možnosť naštartovať kariéru už počas štúdia na strednej škole.

Na aké študijné odbory sa môžete prihlásiť?

2411 K Mechanik nastavovač

2413 K Mechanik strojov a zariadení

2433 H Obrábač kovov

Kontaktná osoba pre duálne vzdelávanie: Ing. Alena Beráková alena.berakova@spanner.sk, +421 907 408 092 Spanner SK, k. s., Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica

Priestory spoločnosti sú pre záujemcov otvorené kedykoľvek počas pracovného týždňa. Je potrebné nahlásiť sa vopred na tel. čísle +421 907 408 092.

Viac informácií nájdete na www.spanner.sk/kariera