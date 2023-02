Považská Bystrica si zoberie úver na prevádzku, materským školám hrozilo zatvorenie

Zachraňujú školstvo aj mestské podniky.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Sekera, ktorú minulý rok zaťali viaceré mestské podniky a školské zariadenia v Považskej Bystrici, je veľmi vysoká. Mesto sa dohodlo s odpadovou spoločnosťou na odklade fakturácie, peniaze však bude musieť vyplatiť.

Ak by radnica nevykryla nedoplatky materských škôl v meste a mestských častiach, skrachovali by a museli by ich zavrieť.

Náklady na chod mesta a mestských organizácií stúpli niekoľkonásobne a príjmy mesta, naopak, výrazne klesli. Primátor Karol Janas hovorí o výpadkoch vo výške niekoľkých miliónov, a tak museli urobiť opatrenie smerom k udržaniu chodu mesta.

Na poslednom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva schválili a odobrili prijatie úverového rámca na prevádzkové náklady mesta. Primátor argumentuje neudržateľným stavom financií samospráv vplyvom vysokých cien energií a výpadkov v podielových daniach kvôli daňovému bonusu.

Vysokými cenami energií trpia všetky podniky a inštitúcie, výrazne to však vidieť v energeticky náročných športoviskách.

Primátor však upozorňuje, že sa nejedná o instantné financie, ale iba o poistku, ktorú budú nasadzovať v prípade, ak aj napriek úsporným opatreniam bude napríklad materským školám hroziť krach.

Riaditeľ Mestských športových klubov Považská Bystrica upozornil, že ak by k dofinancovaniu nedošlo, zo dňa na deň by bol nútený rozpustiť ľadovú plochu na zimnom štadióne a zatvoriť mestskú plaváreň.

Majú nízky normatív

V Považskej Bystrici je 17 materských škôl. Od štátu dostávajú financie na fungovanie, tie však podľa primátora Karola Janasa nie sú dostatočne vysoké na to, aby dokázali udržať svoj chod bez ďalšieho dofinancovania.

„Obrovský problém je v materských školách. Normatív, ktorý dáva štát, absolútne nepostačuje na to, aby zaplatili mzdy, energie a ďalšie náklady. Bez opatrení to nebude fungovať. Je to zložité,“ povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas.

Už v uplynulom roku museli z radnice vykryť nedoplatky, ktoré materským školám počas roka naskákali do výšky 800-tisíc eur.

Ďalej však upozornil, že v prípade, ak by tieto právne subjekty išli do konkurzu alebo skrachovali, nakoniec by to mesto aj tak muselo zaplatiť, lebo je zriaďovateľom.