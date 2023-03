Príčiny neúspechu hokejistov Považskej? Chýbajúce sily či brankárska jednotka, hodnotí tréner Pénzeš

Hokejistom Považskej Bystrice sa opäť nepodarilo postúpiť do play off.

V piatom rozhodujúcom zápase predkola podľahli na domácom ľade Žiaru nad Hronom a sezóna sa pre nich skončila. Tak isto dopadli aj sezónu predtým, keď nestačili na Slovan B.

Pritom ešte pár kôl pred koncom boli na šiestom mieste, zaručujúcom priamu účasť vo vyraďovacích bojoch. Posledné štyri zápasy v základnej časti však panteri prehrali a neuspeli ani v spomínanej sérii so Žiarom.

O sezóne sme sa rozprávali s trénerom HK´95 Júliusom Pénzešom.

Už trochu opadlo to sklamanie z vyradenia?

Ešte je krátky čas. Je to sklamanie pre mňa, hráčov, funkcionárov aj fanúšikov, ktorí nás podporovali celú sezónu. Bude to chvíľu trvať, kým to z nás vyprší. Túto sme mali rozbehnutú veľmi dobre, ale jej koniec bol podobný ako vlani.

Káder mal podľa všetkého naviac, súhlasíte?

Zostavovali sme ho tak, aby sme sa dostali do prvej šestky. Ťažko to hodnotiť, dosť ľudí odišlo, prišli noví hráči. Príčina, prečo sme sa nedostali do šestky zostala taká, ako aj vlani. Je to problém, ktorý treba vyriešiť, no nie je to jednoduché.

Aký problém máte na mysli?

Vlani aj teraz nám ušiel koniec, lebo sa nahustili zápasy. Vlani sme kvôli covidu hrali zápasy obdeň, čosi podobné nás stretlo aj teraz, museli sme dohrávať dve dohrávky (s Breznom a Humenným, pozn. red.). Odohrali sme 7 zápasov za 12 alebo 14 dní.