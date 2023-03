Chceme vyhrať oblasť, znie z niekoľkých klubov. Tuhý boj bude aj o záchranu (Kompas fanúšika VII. ligy ObFZ Pov. Bystrica)

O titul oblastného majstra sa v považskobystrickom regióne pobijú tradičné tímy aj tie, s ktorými sa pred začiatkom súťaže až tak nerátalo. Zaujímavé to bude aj na opačnom póle tabuľky.

DOČÍTATE SA: Či by po prípadnom historickom úspechu išli vyššie v Košeckom Podhradí,

prečo chcú súťaž vyhrať v Podmaníne,

čo bude na jar nevýhodou Dolných Kočkoviec,

akú výbornú zimnú prípravu majú za sebou Lyšania,

čo je hlavnou devízou Papradna,

ako sú na tom „namočené“ kluby.

TJ Slovan Košecké Podhradie

Prekvapujúci víťaz jesennej časti by sa postupu do krajskej ligy nebránil. „Zachránení by sme už mali byť,“ hovoril s úsmevom tajomník klubu a starosta obce Rastislav Čepák. „Budeme pokračovať v jesennom trende, pôjdeme od zápasu k zápasu a pokiaľ si to chalani uhrajú, tak ich ambície naplníme.“

