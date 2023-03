Kamoňáci pomáhali dobrej veci

Krv darovali v priestoroch firmy v Považskom Podhradí.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Krv je najvzácnejšia tekutina. Aj napriek osvete je jej stále akútny nedostatok. Svojou troškou napomohla dobrej veci aj rodinná firma Kamon z Považského Podhradia. V uplynulých dňoch sa podujala zorganizovať ušľachtilú akciu, kedy jej zamestnanci a obchodní partneri mohli darovať krv v príjemnom prostredí firmy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(zdroj: archív firmy)

S cieľom pomáhať

S myšlienkou prišla konateľka spoločnosti Mária Šlapková. Ako povedala, po prekonaní najväčších ťažkostí spojených s pandémiou ochorenia Covid-19 začala vnímať, že ľudia zabudli pomáhať iným. Rozhodla sa preto konať. „Odber krvi sme zabezpečili cez Národnú transfúznu službu SR so sídlom v Žiline. Keďže chodí ku nám veľa zákazníkov, ako ich, tak zamestnancov a kamarátov sme informovali vopred o tejto možnosti. Zistili sme, že až 90 percent nami oslovených doposiaľ krv nedarovali, tak bol priestor napraviť si reputáciu,“ opísala dôvody. Ako doplnila, mobilné odberové tímy chodia zvyčajne do veľkých firiem, no tento raz zavítali aj do Podhradia, za čo je vďačná.

Z regiónu

Z regiónu Považská Bystrica vstúpila do klubu chytrých miest. Ľudia čakajú menej byrokracie Čítajte

Tímové rozhodnutie

Krv sa na mieste rozhodol darovať aj Martin Šlapka. „Bolo to moje prvé darovanie krvi. Musel som ísť príkladom ostatným, lebo inak by sa zrejme neodvážili, mali strach,“ povedal s úsmevom. Napokon sa spojili ako tím a krv darovali viacerí. Ide predsa o dobrú vec. „Sme radi, že ku nám prišli aj kamaráti, spomeniem napríklad poľovníkov z Plevníka. Rovnako ďakujem aj ostatným priateľom a známym, ktorí prišli s úmyslom pomôcť.“

Konzultácia darcu s lekárkou (zdroj: archív firmy)

Potrebné úkony

Podľa lekárky Andrey Demkovej musia darcu pred odberom krvi vyšetriť. „Vyšetrujeme hemoglobín s cieľom zistiť, či je pre zdravie darcu bezpečné darovať. Pri odbere robíme aj ďalšie vyšetrenia, ktoré sú dôležité z pohľadu bezpečnosti príjemcu krvi,“ popísala s tým, že od darcu sa zároveň očakáva, že nebude v dotazníku o svojich prípadných zdravotných komplikáciách klamať. Výjazdy očkovacích tímov sú podľa nej prínosné aj vzhľadom na vyťaženosť ľudí v mnohých profesiách. „Chodíme po firmách tak, aby to bolo komfortné pre zamestnancov. Nie každý môže odísť z práce na deň a nie každý sa cíti dobre v zdravotníckych zariadeniach,“ dodala MUDr. Andrea Demková.