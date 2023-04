Sľubovali moderné nákupné centrum, zostal len zanedbaný pozemok

Investor nepožiadal o stavebné povolenie.



POVAŽSKÁ BYSTRICA. V centre mesta už viac ako rok straší zanedbaný stavebný pozemok. Investor ohlásil zámer postaviť luxusné moderné nakúpno-oddychové centrum, kde okrem obchodov a reštaurácií mali byť aj zdravotnícke zariadenia.

Pozemok oplotili, vypílili všetky dreviny, odstránili povrch bývalého parkoviska a tým všetko skončilo.

Podľa aktuálnych informácií investor doposiaľ nepožiadal o vydanie stavebného povolenia. Znamená to, že samospráva nemôže ani uplatniť legislatívu, podľa ktorej má oprávnenie zaťažiť zanedbané nehnuteľnosti vyššou daňou.

Ďalším problémom je stavebný odpad, ktorý na pozemku zostal po odstraňovaní parkoviska, chodníkov a obrubníkov. Asfalt zrecyklovali, no betón zostal na kope vedľa hlavnej cesty. Ani to však nie je prehrešok, stavebník má až tri roky na to, aby odpad zhodnotil a odpratal.

Obyvatelia ale aj návštevníci mesta sú nahnevaní a najmä ľudia, ktorí bývajú v okolitých bytových domoch sú znechutení z každodenného pohľadu na zanedbané okolie.

Namiesto stromov burina a prach