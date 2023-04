Vyťaženú cestu medzi Bytčou a Považskou Bystricou uzatvoria. Dôvodom sú práce na cyklotrase

Známe sú už aj obchádzkové trasy.

POVAŽSKÁ BYSTRICA/PODVAŽIE. Vodiči na ceste číslo II/507 medzi Považskou Bystricou a Bytčou sa musia pripraviť na niekoľkotýždňové obmedzenia. Kvôli výstavbe cyklotrasy uzavrú úsek v plnom profile a zriadená bude obchádzková trasa. Niečo podobné už ľudia na tomto úseku zažívali pred niekoľkými mesiacmi, keď bol dlhodobo uzavretý most Podvažie kvôli jeho obnove.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Považskej Bystrici začali stavať cyklotrasu, prepojí Trenčiansky a Žilinský kraj Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O uzávere cesty informuje dopravný inšpektorát s mesačným predstihom, aby sa vodiči, ale aj cestujúci hromadnou dopravou mohli pripraviť na obmedzenia, ktoré ich čakajú. Ľudia, ktorí touto trasou cestujú denne dúfajú, že tento krát ohlásenú dĺžku výstavby a tým pádom aj uzávery dodrží.

V článku sa dočítate kedy uzavrú úsek cesty pri moste Podvažie,

prečo bude nutná uzávera cesty,

kadiaľ povedú obchádzkové trasy,

ako dlho budú obmedzenia trvať,

či sa dotknú obmedzenia aj hromadnej dopravy.

Most opäť uzavrú

Cesta II/507 v úseku medzi Považskou Bystricou a Bytčou znamená pre obyvateľov obcí v Papradnianskej a Štiavnickej doline spojnicou a hlavnou dochádzkovou trasou do miest, do zamestnania, k lekárovi, do školy. Pri rekonštrukcii mosta Podvažie si zažili dlhodobú uzáveru tejto trasy, keďže most po začatí prác v polovičnom profile museli uzavrieť celý a projekt prepracovať.

Vodiči dúfajú, že sa situácia nezopakuje a pri výstavbe cyklotrasy nenastanú žiadne komplikácie.