Na strednom Považí opravia naraz viacero ciest, vodiči si musia dať pozor na dopravné značenie

Na jednom z úsekov majú prednosť tí, ktorí majú v ceste prekážku.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hlavný ťah z Považskej Bystrice do Rajca bol jednou z najviac rozbitých cestných komunikácií v okrese. Vysoká frekvencia nákladnej aj osobnej dopravy cestu zaťažila natoľko, že okrem výtlkov sa začali prepadať aj krajnice. Ďalším kritickým miestom sú mosty, ktorých konštrukcia je rokmi tiež narušená.

Začala rekonštrukcia cesty medzi Považskou Bystricou, Prečínom a Domanižou. V obci Domaniža už niekoľko týždňov pracujú a prax ukázala, že najväčším problémom je tolerancia vodičov. Práce prebiehajú za plnej premávky a v jednotlivých úsekoch je odstavená polovica profilu vozovky.

Obmedzenia v doprave ešte pribudnú, keďže v prvý májový týždeň začína ďalšia etapa rekonštrukcie, konkrétne v obci Prečín. Starostovia aj realizátor upozorňujú, že je potrebné zvýšiť opatrnosť a venovať pozornosť dopravnému značeniu.

Značenie prednosti v jazde podľa vodičov nedáva logiku. Podľa dopravného inšpektorátu je to však presne naopak a značenie v podobe, ako je na trase medzi Považskou Bystricou a Domanižou aktuálne, má svoje opodstatnenie.

Tento rok je teda pre obyvateľov Považskej Bystrice a okolitých obcí v znamení dopravných výluk, ktoré sú pri podobných projektoch nevyhnutné. Okrem rekonštrukcie hlavného ťahu smerom do Rajca prinesie ďalšie výluky aj výstavba cyklotrasy priamo v meste.

Vodiči sa teda musia obrniť trpezlivosťou a všetci dúfajú, že realizátori stihnú jednotlivé úseky dokončiť načas. Obmedzenia potrvajú do konca októbra, v štyroch etapách rekonštrukcie cesty, ktoré robia súčasne, je viacero mostov. Tie sú pre stavebníkov najväčšou výzvou.

Vodiči musia byť ostražití

Počas prác na piatej a šiestej etape rekonštrukcie cesty II. triedy v okolí obce Domaniža prax ukázala, že problémom môžu byť automatické návyky vodičov. Dopravné obmedzenia komplikujú pravidelné dochádzanie obyvateľov obce a začali vznikať aj konflikty.

„Je to komplikované, hlavne pre pohyb domácich, ktorí chodia ráno do práce a poobede sa vracajú z práce. Dopravné obmedzenia sú v dosť dlhom úseku a do budúcna sa situácia ešte zhorší. Začína sa robiť aj rekonštrukcia ďalšieho úseku medzi Považskou Bystricou a obcou Prečín,“ povedal František Matušík, starosta obce Domaniža.