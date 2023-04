Aké obmedzenia na cestách vás čakajú aj ako pokračuje výstavba autobusovej stanice

Ešte viac v novom vydaní MY Považský Obzor.

V aktuálnom vydaní MY Považský Obzor sa dočítate o uzávere mosta v Podvaží kvôli výstavbe cyklotrase a tiež kadiaľ povedie obchádzka. Ďalšie obmedzenia pre vodičov sú na trase Považská Bystrica až do Domaniže, prebieha veľká rekonštrukcia cesty a potrvá do konca októbra.

Autobusovú stanicu v Púchove dokončia o niečo skôr, stavebník je v harmonograme prác zatiaľ popredu.

Skauti a základné školy sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, pridáva sa stále viac ľudí. Spoločne čistia brehy Váhu, okolie ciest, parky aj verejné a oddychové zóny.

Centrum pre autistov Modrá cesta pripravuje viaceré novinky, pozreli sme sa, ako sa im darí.

Nechýba obľúbená rubrika Krátke správy, kde sa dozviete podrobnosti zo života v mestách a obciach po celom regióne.

Samozrejmosťou je MY magazín, Tv program, Výherná krížovka, Vitajte na svete, Spomienky a blahoželania, riadková, občianska a plošná inzercia.

V mimoriadnej prílohe Zdravie sa dočítate, ako si zlepšiť pamäť a veľa ďalších užitočných rád.

V MY šport sme si pre vás pripravili zaujímavé rozhovory. O zákulisí ženského hokeja porozpráaval talentovaná hráčka z Púchova. V najvyšších štruktúrach svetového futbalu pôsobí Prievidžan, ktorý precestoval polovicu sveta. Nechýba futbalový servis a výsledky z hokejbalu. Pozreli sme sa aj n futbal mladých a neobišli sme ani plavecký talent Trníkovú.