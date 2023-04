Nenápadná Šebešťanová skosila lídra, v šlágri uspela Lysá nad Papradnom, prekvapenie kola v Horovciach (VII., VIII. liga + zostava kola)

Bodoval aj posledný tím v oblasti.

VII. LIGA

Tuchyňa – Podmanín 0:3 (0:2)

V 5. min. sa hostia ujali vedenia. V 15. min. mohlo byť vyrovnané, tvrdú Štefulovu strelu brankár hostí vyrazil na roh. Domáci sa snažili o vyrovnanie, šance ktoré si vypracovali, však nedokázali využiť. V 30. min. sa naplnilo nedáš-dostaneš a hostia zvýšili na 0:2. V druhom polčase veľa futbalovej krásy nebolo vidieť z oboch strán, ale v 70. min. hostia upravili na konečných na 0:3

Góly: 5. P. Kostelanský, 27. a 70. P. Gardian. R Zboran, 80 divákov

TUCHYŇA: Gospič - Hrehuš (66. L. Daňo), Štefula, Bartoš, J. Poliak, Letko, Štefanec, Vlasatý, V. Daňo, Suchánek, Gajdoš

PODMANÍN: T. Kostelanský - M. Gardian (65. A. Kostelanský), M. Gardian, Otradovec, Blažek, Sovík, Francisty, P. Gardian, Kubiš, Pilár (80. Brigant), P. Kostelanský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Visolaje – Streženice 2:0 (0:0)

Hostia sa po minulotýždňovom výprasku zmobilizovali, do Visolaj ich prišlo 18. Bolo to vidno aj na ihrisku. Domáci začali tlakom, po sérii priamych kopov si ale nevypracovali žiadnu tutovku. Veľkú šancu mal po polhodine hry Kujaník, ale do jeho priameho kopu sa hodil obranca hostí. Potom mali šancu aj hostia, Martin Petrušek strieľal, domáci Štrbáň ju vytiahol na roh. Zápas sa zlomil, keď sa Polacký rútil sám na bránu a Filiač zatiahol ručnú brzdu, za čo bol vylúčený. Domáci onedlho otvorili skóre, keď Cíbik zakončoval nechytateľne z 35 metrov a nedal brankárovi žiadnu šancu. Hostia hru otvorili, ale domáca obrana ich do šance nepustila. V 75. min. mohol zvýšiť domáci kapitán Strečko, ale v samostatnom nájazde zoči-voči brankárovi neuspel. Domáci chceli poistiť výhru druhým gólom, ale ich strely míňali bránu. V 81. min. domáci dobre zakombinovali a Polacký nechytateľne krížnou strelou upokojil domáce rady. Zápas sa potom už iba dohrával.

Góly: 60. Cíbik, 81. Polacký. R Koleno, 120 divákov

ČK: 53. Filiač

VISOLAJE: Štrbáň - J. Kujaník (81. Valík), Baránek, Cíbik (65. Vavrík), Pazdera, Ondrašík, Polacký, Sehnoutek, Štefún (81. Riško), Hrubo, M. Kujaník (70. Strečko)

STREŽENICE: Hrišo - Struharňanský, Svorada (63. Rypák), Filiač, Milan Petrušek, Sagan, M. Šesták, Urbaník (67. Satko Šprta), M. Loduha, M. Šesták, Martin Petrušek