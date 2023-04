Liga zamestnancov: V Považskej Bystrici rozhodli o víťazovi i najlepšom strelcovi pokutové kopy

V utorok 25. apríla sa v považskobystrickej športovej hale zišlo deväť tímov, ktoré bojovali v regionálnom kole Ligy zamestnancov.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Utorok 25. apríla patril v športovej hale v Považskej Bystrici sálovému futbalu. Deväť tímov z regiónu si to rozdalo v boji regionálneho kola Ligy zamestnancov, ktoré organizovala redakcia MY Považský obzor.

O dramatické momenty a kvalitný futbal nebola núdza.

Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Skupina A mala päť tímov, skupina B štyri mužstvá. Hralo sa systémom každý s každým. Jeden zápas trval 15 minút.

Následne najlepšie štyri tímy postúpili do štvrťfinále, kde sa hralo krížovým spôsobom.

Čelo základnej skupiny A bolo mimoriadne vyrovnané. Trojica RONA a.s., Bizlink Industry Slovakia, s.r.o. a KAUFLAND Slovakia v nej jednoznačne udávali tempo. Až do takej miery, že všetky tri mužstvá mali po konci bojov v skupine zhodný počet bodov. Rozhodovala tak minitabuľka spomínaných spoločností, z ktorej vyšli najlepšie chlapci z RONA a.s.

Skupinu B dominantným spôsobom ovládli zamestnanci spoločnosti Bonfiglioli Slovakia s.r.o., ktorí v troch stretnutiach inkasovali iba dva góly a nenechali nikoho na pochybách, že to s tretím triumfom na turnaji myslia vážne.

V prvom štvrťfinálovom stretnutí sa zrodilo prekvapenie. RONA a.s. nedokázala ustrážiť Rosinu a prvým semifinalistom po výhre 5:3 boli hráči DRB Slovakia, s.r.o.

KAUFLAND Slovakia nedal šancu HF Slovakia, a.s. po výsledku 4:0 a rovnako postúpil medzi štvoricu najlepších, hoci v základnej skupine skončil až tretí.

Bonfiglioli Slovakia s.r.o. v exhibičnom tempe vyprevadili z turnaja Sládek a syn Elektroinštalácie, s.r.o. 7:0. Posledné štvrťfinále prinieslo zaujímavý duel. Leoni Wiring Systems Slovakia, s.r.o. viedlo už 2:0. Náskok si však nepostrážilo a prehralo s Bizlink Industry Slovakia, s.r.o. 2:4, ktorý naštartoval dvoma presnými zásahmi brankár Miakiš.

Obe semifinálové stretnutia mali čo do skóre hladký priebeh. Postupy KAUFLAND Slovakia a Bonfiglioli Slovakia s.r.o. zaslúžené.

Bronzové medaily, pohár, darčekovú tašku od spoločnosti Old Herold a poukaz na skupinový bowling v hodnote 100 eur od Bowling a Aqua Šport si odniesli chlapi z DRB Slovakia, s.r.o. po víťazstve 2:1.

Finále prinieslo poriadnu drámu. Skóre otvoril Hybben, no vyrovnanie Martina Vrábela znamenalo, že o šampiónovi rozhodnú strely zo značky pokutových kopov. Tie v pomere 4:3 zvládli lepšie hráči Bonfiglioli Slovakia s.r.o. a získali tretí titul v rade. Okrem pohára, medailí a darčekovej tašky od spoločnosti Old Herold si odniesli aj poukaz na skupinový tréning s osobným trénerom v hodnote 350 eur od Golf and šport club Trenčín.

Zdolaní finalisti z KAUFLAND Slovakia prebrali pohár, medaily, darčekovú tašku od spoločnosti Old Herold a poukaz od Pivovaru Lanius na posedenie v hodnote 150 eur.

Najlepším brankárom turnaja sa stal Miloš Fusko (Sládek a syn Elektroinštalácie, s.r.o.), najlepším hráčom bol vyhlásený Patrik Hybben (Bonfiglioli Slovakia s.r.o.). O najlepšom strelcovi rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom mal pevnejšie nervy Denis Šebík z KAUFLAND Slovakia (nastrieľal 9 gólov). Špeciálnu cenu si odniesol Ľuboš Miakiš z Bizlink Industry Slovakia, s.r.o. Všetci individuálne ocenení hráči si dostali darčekovú tašku od spoločnosti Old Herold.

O hladký priebeh turnaja sa postarali krajskí rozhodcovia Vladimír Fabian a Miroslav Tarabus.

VÝSLEDKY

Skupina A:

Kaufland – Bizlink Industry 2:1, Šebík, Maroš Vrábel – Furka, Beluša Foods – Sládek a syn 1:3, Moško – Chodúr 2, Haluška, Bizlink Industry – Beluša Foods 8:0, Furka 3, P. Pučkovica 2, Miakiš, Pružinec, F. Pučkovica , Rona – Kaufland 2:0, Svorada, Rác, Beluša Foods – Rona 0:6, Mikolaš 2, Hlusko, Drgoňa, Dorotčin, Kovačik, Sládek a syn – Bizlink Industry 0:8, Furka 3, Pružinec 2, Hanták, F. Pučkovica, Juríček, Rona – Sládek a syn 5:0, Rác 4, Dorotčin, Kaufland – Beluša Foods 9:0, Martin Vrábel 2, Lúchava 2, Šebík 2, Jáňa, Štefánek, Maroš Vrábel, Sládek a syn – Kaufland 0:7, Jáňa 2, Maroš Vrábel, Šebík, Martin Vrábel, Luchava, Baláž, Bizlink Industry – Rona 2:1, Juríček, Furka – Rác

1. Rona 4 3 0 1 14:2 9

2. Bizlink 4 3 0 1 19:3 9

3. Kaufland 4 3 0 1 18:3 9

4. Sládek 4 1 0 3 3:21 3

5. Beluša Foods 4 0 0 4 1:26 0

minitabuľka 9-bodových: 1. Rona 3b (3:2) 2. Bizlink 3b (3:3), 3. Kaufland 3b (2:3)

Skupina B:

Leoni – HF Slovakia 1:2, Lukáč – Palček, Králik, Bonfiglioli – DRB 3:0, Hybben 2, Hedera, HF Slovakia – DRB 1:1, Karas – Rosina, Leoni – Bonfiglioli 2:5, Lukáč 2 - Hybben 2, Slančík 2, Hedera, Bonfiglioli – HF Slovakia 3:0, Slančík, Blaško, Hybben, DRB – Leoni 0:2, Lukáč 2

1. Bonfiglioli 3 3 0 0 11:2 9

2. HF Slovakia 3 1 1 1 3:5 4

3. Leoni 3 1 0 2 5:7 3

4. DRB 3 0 1 2 1:6 1

Štvrťfinále: Rona – DRB 3:5, Rác 2, Mikušinec – Rosina 3, Cigánik 2, HF Slovakia – Kaufland 0:4, Šebík 2, Martin Vrábel 2, Bonfiglioli – Sládek a syn 7:0, Slančík 2, Dolinka 2, Hybben, Masaryk, Blaško, Bizlink – Leoni 4:2, Miakiš 2, F. Pučkovica, Juríček - Lukáč, Brokeš. Semifinále: DRB – Kaufland 0:4 (Šebík 3, Martin Vrábel), Bonfiglioli – Bizlink 3:0 (Slančík 2, Masaryk). Zápas o 3. miesto: DRB – Bizlink 2:1 (Rosina, Gardian – Furka), finále: Kaufland – Bonfiglioli 1:1, 3:4 na pokutové kopy (Martin Vrábel – Hybben)

Celkové poradie: 1. Bonfiglioli, 2. Kaufland, 3. DRB, 4. Bizlink, 5. Rona, 6. HF Slovakia, 7. Leoni, 8. Sládek a syn, 9. Beluša Foods

TÍMY

Beluša Foods Slovakia: Ladislav Ondruš, Marián Ročiak, Martin Opoka, Michal Ďurikovič, Patrik Moško, Peter Černaj, Robert Gugh

Leoni Wiring Systems Slovakia, s.r.o.: Jozef Igaz, Jakub Náther, Radovan Mikula, Patrik Lukáč, Michal Brun, Zdenko Križan, Vladimír Pilný, Branislav Brokeš, Radovan Staňo, Aleš Heimlich

Sládek a syn Elektroinštalácie, s.r.o.: Martin Chodúr, Pavol Haluška, Adam Gombár, Matej Gombár, Martin Jakubek, Ľuboš Biroš, Miloš Fusko, Peter Gašo, Rastislav Sládek

Bonfiglioli Slovakia s.r.o.: Filip Hedera, Patrik Hybben, Fabián Slančík, Peter Masaryk, Michal Gardian, Peter Blaško, Matúš Šramčík, Anton Dolinka, Martin Králik, Tomáš Sýkora

RONA a.s.: Jozef Pálka, Peter Svorada, Rastislav Prekop, Matúš Drgoňa, Daniel Mikolaš, Jaroslav Dorotčin, Michal Rác, Mário Mikušinec, Alex Kovačik

HF Slovakia, a.s.: Marián Králik, Michal Brandys, Vladimír, Mateášik, Milan Dohňanský, Dominik Kollár, Michal Trenčan, Daniel Hrubina, Ivan Palček, Marian Pagáč, Samuel Karas, Peter Šišaj, Milan Cíbik

Bizlink Industry Slovakia, s.r.o.: Ľuboš Miakiš, Peter Pučkovica, Peter Pružinec, Jakub Juríček, Martin Furka, Michal Juríček, Peter Šupák, František Pučkovica, Dávid Hanták, Tomáš Pučkovica

KAUFLAND Slovakia: Marek Daško, Lukáš Roháč, Štefan Lúchava, Matúš Štefánek, Denis Šebík, Rastislav Baláž, Tomáš Luchava, Matej Jáňa, Martin Vrábel, Maroš Vrábel

DRB Slovakia, s.r.o.: Jozef Hanulík, Peter Gardian, Lukáš Rosina, Martin Pobijak, Tibor Kormendy, Lukáš Bazala, Ludo Hluško, Jozef Bratina, Marek Gardian, Patrik Cigánik