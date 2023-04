Fanklub panterov bol náš šiesty hráč, hodnotili sezónu Zlocha a Meszároš

O nesplnenom cieli, výbornom fanklube či celkovo diváckom záujme o hokej v Považskej Bystrici sme sa rozprávali s Jánom Zlochom a Andrejom Meszárošom.

Panteri z HK´95 skončili sezónu opäť predčasne už v kvalifikácii o play off. Manažérske duo tak nemohlo byť so sezónou spokojné. Tento ročník však naplno ukázal, že pod Manínom to hokejom žije.

DOČÍTATE SA: O pozitívach a negatívach (čoskoro) skončenej sezóny,

ako videli Zlocha a Meszároš sériu so Žiarom nad Hronom,

čo hovorili na divácke návštevy,

či sa Andrej Meszároš našiel v práci športového riaditeľa,

ako bude Ján Zlocha zvládať prácu v klube so svojou novou funkciou.

Cieľ, skončiť po základnej časti do 6. miesta ste nesplnili, čiže hodnotenie sezóny určite nebude pozitívne, však?

Andrej Meszároš: Áno, nesplnili sme ani jeden cieľ, ktorý sme si dali, postúpiť do základnej skupiny Slovenského pohára plus do šiesteho miesta a play off. Nepodarilo sa nám ani jedno, aj keď sa sezóna vyvíjala dobre, aspoň do konca januára. Potom sa nám nakopili zápasy, chalani mali toho dosť a bohužiaľ sme nezvládli posledné zápasy.

