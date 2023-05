Šláger kola pre Dolné Kočkovce, body brali aj Podmanín a Lysá, v pružinskom derby vyhrali hostia (VII.-VIII. liga)

Vo futbalovom sumári oblastných považskobystrických líg nájdete aj zostavu kola a hráčov zápasov.

VII. LIGA

Nová Dubnica – Podmanín 0:2 (0:1)

Pred zápasom si domáci uctili 70. narodeniny bývalého hráča, trénera, funkcionára Vincenta Bezdedu. V 2. min. Balonov priamy kop tesne minul bránu hostí. V 3. min. protiútok hostí a Peter Gardian strieľal, lopta skončila vedľa. V 13. min. po Lacherovom prieniku Pecušovu tutovku brankár Kostelanský vyrazil. V 20. min. Hadzimovu prihrávku Kucharík tesne minul. V 25. min. Hadzimova strela po zemi gólom neskončila. Od 30. do 36. min. hostia trikrát pohrozili brejkami, pri prvom neobstrelili Rekema, potom Gardianova hlavička skončila v bočnej sieti. V 36. min. domáci Hadzima trafil brvno. V 40. min. brankár Kostelanský zobral loptu z kopačky Pecuša. V 44. min. po rohu hostí J. Sovík hlavou otvoril skóre. V 46. min. sa v pokutovom území uvoľnil Brigant a dal na 0:2. Ďalšie tri tutovky hostia nepremenili. Domáci mohli znížiť Lacherom, keď tento obišiel troch hráčov hostí aj brankára, ale obrancovia Podmanína odvrátili na roh. V 85. min. domáci Kucharík vykopol loptu hostí z prázdnej brány. Slušný zápas, v ktorom udrel favorit na konci prvého a začiatku druhého polčasu, zvládli rozhodcovia dobre.

Góly: 44. a 46. J. Sovík. R Pastorek, 100 divákov

N. DUBNICA: Rekem - Drobena, Hanták (69. Husár), Kaliňák, Hadzima, T. Lacher, Kucharík, L. Lacher, Jašík, Balon (50. Vaský), Pecuš

PODMANÍN: T. Kostelanský - M. Gardian, M. Gardian, Otradovec, R. Sovík, Francisty (84. A. Kostelanský), P. Gardian, Pilár, P. Kostelanský, J. Sovík, Brigant (72. Kubiš)

Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie 2:0 (0:0)

Od začiatku sa hral zaujímavý zápas. Skóre zápasu otvoril J. Pilát strelou k žrdi po samostatnej akcii. Hostia mohli vzápätí vyrovnať, ale Garaj vychytal Púčeka. Druhý gól domácich padol po tom, ako M. Pilát prešiel cez piatich hráčov a naservíroval loptu Janecovi, ktorý bol na ihrisku len pár minút. Za bojovnosť si domáci zaslúžili tri body, ich oporou bol na stopérskom poste nestarnúci Peter Galovič.

Góly: 72. J. Pilát, 84. Janec. R Mako, 204 divákov

D. KOČKOVCE: J. Garaj - L. Chobot, Galovič, Pokorný, L. Garaj (63. Novotný), Ocelík (80. Janec), Mišík, J. Pilát, Klučka (46. Bajza), M. Pilát, Jánoško (87. Masár)

K. PODHRADIE: Floriš - Jáňa, Maník, Maroš Vrábel, Kollár, Bartoš (86. Suchomel), Vlasatý, D. Šebík, Martin Vrábel, Staňo, Púček

Dohňany – Šebešťanová 3:1 (1:1)

Domáci o svojom prekvapujúcom víťazstve rozhodli až v samom závere, keď sa dvakrát trafil Kmošena. Hralo sa zo strany na stranu, domáci prehrávali po strele z diaľky. Dohňany potom zatlačili a po strele Pavlisa a teči vyrovnali. V druhom polčase to bolo o tom, že kto dá gól, tak vyhrá. Domáci si vypracovali niekoľko šancí, ale ich trestuhodne zahodili. Podarilo sa im víťazstvo uchmatnúť až v posledných minútach. Rozhodla väčšia bojovnosť aj futbalová kvalita domácich.

Góly: 36. Pavlis, 89. a 90. Kmošena - 23. K. Petrík. R Pastorek, 100 divákov

DOHŇANY: J. Pišoja - Martinko (90. Chovanec), Baranec (82. Podhorec), Vojtek, Pavlis, Rosina, Bielik, Kozma, Kmošena (90. Scherk), Žiaček (75. Černoško), Lišanik (46. Janoško)

ŠEBEŠŤANOVÁ: Hladký - M. Petrík, Severín, Šlesár (70. Šesták), Zubek, K. Petrík, Vadovský (57. J. Petrík), Číž, Štefánik, Kvasník (46. Jurdík), Boško

Papradno - Streženice 3:1 (2:1)

Góly: 12. Pavlík, 35. a 49. Jeleník - 42. Bernhauser. R Koleno, 50 divákov

PAPRADNO: Šištík - Šepeš, Hrebičík (53. Nemčík), Zboran (85. Cabadaj), Fujaček, Bulík, Pavlík, Šmulík (69. Galko), Pauk, Jeleník, Šramčík (54. Lokšík)

STREŽENICE: Hrišo - Struharňanský, Sagan, Šesták, Urbaník, Pojezdal, Loduha, Suder, Krajči, Pšenák (69. Capak), Bernhauser (63. Rypák)

Sverepec – Visolaje 0:0

R Juriček, 60 divákov

SVEREPEC: Ondrejička - Figura, Vícena, Lehotský, Hoštak, Steiner, Cupan, Kuric, Otradovec, Mikula, Illo

VISOLAJE: Štrbáň - J. Kujaník, Baránek, Cíbik, Pazdera, Ondrašík, Sehnoutek, Štefún, Vavrík, Hrubo, M. Kujaník

Tuchyňa – Lysá pod Makytou 0:1 (0:0)

V Tuchyni sa hral veľmi dobrý futbal z oboch strán po celých 90 minút. Z oboch strán dominovali pozorné obrany, dobré výkony brankárov a preto bolo málo gólových šancí. Hralo sa na rýchle brejky, ktoré ale ani jedna zo strán nedokázala využiť. V 83. min. išli do vedenia hostia a udžali si ho do záverečného hvizdu. Zo zápasu, ktorému by svedčala remíza, si odviezli tri body. Domáci by si za predvedený výkon aspoň bol zaslúžili.

Gól: 83. Bezák. R Mihálik, 150 divákov

TUCHYŇA: Gospič - Hrehuš (80. P. Poliak), Štefula, Bartoš, J. Poliak, Letko, Štefanec (46. Ivan), Vlasatý, V. Daňo, Gajdoš, Filo

LYSÁ: Fojtek - Kováč (28. Macko), Veteška, Brezničan, L. Panáček, D. Panáček, Bodzík, Zlocha (76. Riedel), Chodúr (87. Španko), Augustín, Bezák

Praznov – Jasenica 4:2 (1:1)

Zápas začal poďakovaním doterajšiemu trénerovi Skaličanu Pavlovi Zvakovi, ktorý sa zo zdravotných dôvodov rozhodol skončiť. Staronovým trénerom sa stal Marián Vala, ktorý sa rozhodol pomôcť do konca sezóny. Zápas veľa futbalovej kvality nepriniesol. V 6. min. sa hostia ujali vedenia po peknej strele Macošínca spoza šestnástky. Onedlho bolo vyrovnané po strele Gardiana. V 21. min. domáci brankár vytiahol skvelý zákrok po priamom kope. Na druhej strane sa v obrovskej šanci ocitol Hlavoň sám pred brankárom, ale bránu neohrozil. Druhý polčas priniesol desaťminútovku kvalitného futbalu, kedy najskôr Valašík vyskúšal brankára hostí, ktorý predviedol skvelý zákrok. Vzápätí M. Kostelanský spoza šestnástky dostal domácich do vedenia. Domáci stále tlačili, Gardian trafil brvno a v 58. min. Valašík krásne obstrelil brankára hostí a bolo to o dva góly. Do dobrej príležitosti sa dostal Valašík po dlhom výkope domáceho brankára, ale hosťujúci gólman zasiahol. Od tohto momentu sa futbalová kvalita zase vytratila a zase to bol boj. Hosťom sa podarilo znížiť po rohu na 3:2. Dlho sa nič zaujímavé nedialo, až tesne pred koncom Galát ušiel hosťujúcemu obrancovi a zvýšil na 4:2. Hostia ešte nastrelili brvno a obrovskú šancu na druhej strane spálil M. Kostelanský, ktorý nedal do prázdnej brány.

Góly: 25. Gardian, 54. M. Kostelanský, 58. Valašík, 79. Galát - 5. Macošínec, 81. Adamík. R Zboran, 50 divákov

PRAZNOV: Šaradín - Kresila (80. Kašuba), Gajdošík, Milo, Hlavoň, M. Tomana (75. Galát), Gardian, P. Tomana, Klabník (30. Orávik), Valašík (60. M. Šamaj), M. Kostelanský

JASENICA: M. Kňažko - Borčický (66. Smataník), A. Kňažko (78. Adamík), Heldes, Bednár, Pavlík, Janáček, Urdák, Trník (70. Nevolný), Zboran, Macošínec