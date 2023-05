Nestihli sa prihlásiť ani do jednej výzvy na obnovu domu

Po zložitých podmienkach prišiel boj o čas.

POVAŽIE. Domácnosti mali o dotácie na obnovu rodinných domov veľký záujem. Hovorí o tom aj fakt, že výzva bola vyčerpaná behom niekoľkých hodín. Kým pri predošlom vyhlásení boli podmienky podľa slov žiadateľov extrémne náročné a neprehľadné, pri nasledujúcej zasa išlo iba o rýchle prsty pri počítači a rýchle „vyklikanie“ žiadosti na internete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viacerí žiadatelia sa tak k podpore na zníženie spotreby energie vo svojich domoch nedostali a podľa vyhlásenia ministerstva životného prostredia sa už ani nedostanú. Ďalšie kolo bude totiž zamerané výhradne na nízkopríjmové domácnosti.

Nestihli sa prihlásiť

V predošlom kole výzvy na obnovu rodinného domu sa Maroš Jurík s rodinou nestihol zapojiť kvôli zdĺhavej administratíve. Chceli si obnoviť dom po rodičoch z osemdesiatych rokov, a tak sa pustil do náročného vybavovania potrebných dokumentov.

„Povedal som si, že budem trpezlivý a precízny, aj keď to bolo veľmi neprehľadné. Bolo to celé na dlhé lakte, no zabral som sa do toho. Ale než som stihol všetky potrebné doklady vybaviť, výzvu zrušili.“