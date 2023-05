Som z toho znechutený, hodnotí žiadateľ systém prideľovania dotácií na obnovu domu

Najskôr zložité podmienky, potom boj o čas.

POVAŽIE. Domácnosti mali o dotácie na obnovu rodinných domov veľký záujem. Hovorí o tom aj fakt, že výzva bola vyčerpaná behom niekoľkých hodín. Kým pri predošlom vyhlásení boli podmienky podľa slov žiadateľov extrémne náročné a neprehľadné, pri nasledujúcej zasa išlo iba o rýchle prsty pri počítači a rýchle „vyklikanie“ žiadosti na internete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viacerí žiadatelia sa tak k podpore na zníženie spotreby energie vo svojich domoch nedostali a podľa vyhlásenia ministerstva životného prostredia sa už ani nedostanú. Ďalšie kolo bude totiž zamerané výhradne na nízkopríjmové domácnosti.

Zaujalo nás

Zaujalo nás Okrem dovolenkovej destinácie zvažujte aj typ poistenia. Problémom sú najmä adrenalínové športy Čítajte

V článku sa dočítate prečo viacero domácností nestihlo ani ďalšie kolo výzvy na obnovu domu,

ako sa na podanie žiadostí pripravovali,

čo čaká tých, ktorí žiadosť odoslať stihli.

Nestihli sa prihlásiť

V predošlom kole výzvy na obnovu rodinného domu sa Maroš Jurík s rodinou nestihol zapojiť kvôli zdĺhavej administratíve. Chceli si obnoviť dom po rodičoch z osemdesiatych rokov a tak sa pustil do náročného vybavovania potrebných dokumentov.

Napísali sme

Napísali sme Začali s obnovou bývalého najhonosnejšieho domu kultúry. Chválil ho aj Milan Sládek Čítajte

„Povedal som si, že budem trpezlivý a precízny, aj keď to bolo veľmi neprehľadné. Bolo to celé na dlhé lakte, no zabral som sa do toho. Ale než som stihol všetky potrebné doklady vybaviť, výzvu zrušili.“

Z Ministerstva životného prostredia SR vtedy ohlásili, že výzvu zjednodušia a vyhlásia nanovo. Pre viacero domácností to znamenalo novú šancu na obnovu domu za nemalé finančné prostriedky.

„To som sa potešil a povedal som si, že sa nebudem zaoberať tým, koľko energie ma stálo vybavovanie dokladov, ktoré už potrebovať nebudem,“ povedal Maroš Jurík. Začal ho však znepokojovať fakt, že rezort nemal ujednotený termín, kedy výzvu vyhlási. Mal dojem, že ani sami nevedia, kedy to budú mať pripravené.