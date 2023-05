Keď bombardovanie trvá viac ako hodinu, tak zápas dohráme na druhý deň, hovorí bývalý hráč Dubnice a skaut Dynama Kyjev

Ukrajinec Olexandr Golokolosov (47) pôsobil na strednom Považí na prelome milénií.

S Dubnicou zažil prvoligové časy a dodnes na ňu spomína v dobrom. Po predčasnom konci hráčskej kariéry sa dal na dráhu agenta v Dyname Kyjev, kde pôsobí dodnes.

„Ahoj, ako sa máš,“ ozval sa v telefóne po slovensky. „Niektoré slovíčka mi už vypadli, ale po hodine rozprávania pri pive by to bolo dobré,“ pokračoval so smiechom.

DOČÍTATE SA: Prečo Golokosov predčasne ukončil hráčsku kariéru,

o ktorého Slováka sa zaujímal ako skaut Dynama Kyjev,

ako sa adaptovali na vojnu,

ako sa riešia prerušené zápasy, keď sa počas nich bombarduje.

Golkolosov pôsobil v Dubnici na prelome tisícročí počas dvoch období. „Boli to moje najkrajšie hráčske časy. Dubnica mala dobré mužstvo, prezidenta, fanúšikov. Býval som aj s rodinou, chodievali sme na výlety do Trenčína, Bratislavy, bolo nám tam dobre.“