Okrem dovolenkovej destinácie zvažujte aj typ poistenia. Problémom sú najmä adrenalínové športy

Vhodné je pripoistiť si aj vozidlo, radí odborník.

Blíži sa sezóna letných dovoleniek, ľudia riešia destináciu, kam vyrazia. Ak si objednávajú zájazd v cestovnej kancelárií, vrátane ubytovania a dopravy, súčasťou býva aj poistenie.

Dovolenkári, ktorí sa však za oddychom do zahraničia vyberú vlastným vozidlom a ubytovanie si vyberajú na internete alebo až na mieste, na poistenie často nemyslia. Ak však majú počas cesty alebo na mieste nehodu, už je neskoro riešiť zvýšené finančné výdavky.

Preto je podľa Jaroslava Krajňáka, riaditeľa pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO dôležité pri cestovnom poistení zvažovať aj technické pripoistenie. To pomôže dovolenkárom pokryť náklady pri nehode alebo poruche v zahraničí, dokonca aj načerpanie paliva.

Ak na dovolenke plánujete absolvovať rôzne adrenalínové zážitky alebo rizikové športy, bežné cestovné poistenie nestačí. Potrebujete rozšírené krytie, niektoré športy však poisťovne pri krytí nákladov liečebných nákladov vylučujú.

Pokrýva povinné zmluvné poistenie (PZP) aj škody spôsobené v zahraničí? Sú všetky PZP rovnaké alebo aj tam platí rozdiel podľa ponuky jednotlivých poisťovní?

Povinné zmluvné poistenie automaticky platí na území všetkých členských štátov Európskej únie a na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte. Rozdiel je najmä v asistenčných službách jednotlivých poisťovní a v rôznych pripoisteniach.

Je výhodné pre majiteľa staršieho vozidla, aby mal havarijnú poistku pred cestou do zahraničia? Čo všetko môže takáto poistka pokryť a existuje obmedzenie podľa veku vozidla, od ktorého už poisťovne havarijnú poistku na auto neponúkajú?

Klientom odporúčam uzatvoriť si havarijné poistenie nielen pred cestou do zahraničia, ale aj pre bežnú prevádzku na Slovensku. Je to výborná ochrana majetku za relatívne nízku cenu. Havarijné poistenie dokáže pokryť nielen haváriu, ale aj škody po živelných udalostiach, stret so zverou, následky vandalizmu a síce neochráni pred krádežou, ale zabezpečí kompenzáciu. Štandardne poisťovne poisťujú vozidlá do veku desať rokov, ale sú poisťovne, ktoré dokážu poistiť aj staršie vozidlá.