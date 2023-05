Na futbalistov Považskej Bystrice boli ataky aj od Prešova, hovorí Panák

Futbalistov spod Manína čaká posledné kolo v II. slovenskej lige. Klub je zachránený, ale pokojnú hladinu rozčerili informácie o snahe už istých víťazov z Košíc finančne motivovať Považanov pred zápasom s Prešovom.

O končiacej sa sezóne mužov aj mládežníkov, či plánoch do letnej prípravy a nastávajúceho ročníka sme sa rozprávali s manažérom futbalistov MŠK Jánom Panákom.

Pri hodnotení sezóny budú prevládať pozitíva alebo negatíva?

Čo sa týka áčka, tak sme spokojní. Štyri kolá pred koncom sme už nehrali o záchranu, čo bolo našim cieľom. Trochu sme sklamali výkonom v Žiari nad Hronom, ale ináč sme so sezónou spokojní.

Žiaci aj dorastenci hrajú o postup, čo je určite dobrá správa.

Bol to cieľ u dorastu aj žiakov. Žiaci vlani zostúpili do tretej ligy po rokoch v druhej, mali sme krízu. V jednej súťaži je šesť kôl do konca a v druhej päť a vyzerá to, že sa to podarí, majú nejaké náskoky. Ale treba to doťuknúť, urobiť posledný krok. A ten býva väčšinou najťažší.

Poďme k áčku. Pred jarnou časťou pribudlo viacero nových hráčov. Ktorí boli posilami a ktorí nenaplnili vaše očakávania?

Od niektorých sme očakávali viac. Vytypovávali sme si hráčov, chodievali sme sa na nich pozerať. V zime tu boli niektorí na skúšku, pritiahli sme sem hráčov, o ktorých sme boli presvedčení, že budú posilami.

Nie vo všetkých prípadoch sa to podarilo. Ale ešte nás čaká posledné kolo, na budúci týždeň idú hráči na dovolenky. Z vedenia si sadneme, už máme nejaké predstavy o tom, s kým do budúceho ročníka počítame a s kým nie.