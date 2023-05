Gólový inštinkt zabijaka predvádza Dubničan v Rakúsku

V mladom veku si zahral najvyššiu súťaž v Dubnici, na výslnie ťahal malé Borčice a v Beluši bol obávaný kanonier.

(zdroj: oefb.at)

Matej Gorelka (34) začínal s futbalom v rodnej Dubnici, kde zostal do svojich 21 rokov. „Do prvoligového áčka ma ako 18-ročného vytiahol tréner Gergely. Mali sme mladý tím, ja som hrával väčšinou v základe,“ rozhovoril sa. „Ale začal som mať zdravotné problémy, obmedzovali ma posunuté platničky.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dva roky nehral Gorelka vôbec. „Potom sa mi ozval pán Fabuš, či to nechcem ísť vyskúšať do Borčíc. Našiel som si špecialistu, ktorý so mnou robil cviky s chrbtom. Zaberalo mi to a v Borčiciach som tak mohol postupne začať hrávať.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dušan Raninec na Považskú Bystricu nezanevrel, zostal pri futbale Čítajte

EŠTE SA DOČÍTATE: Prečo Gorelka odišiel z Borčíc,

s ktorým hráčom vytvoril úderné duo v Beluši,

prečo nechcel hrať v druhej lige,

ktorý bývalý spoluhráč „dohodil“ Gorelkovi rakúsky klub,

čo o ňom povedal tréner Dušan Kramlík.

Iskra postupovala hierarchiou súťaží ako namydlený blesk a dotiahla to až do druhej ligy. „Mali sme výborné mužstvo, boli v ňom chalani z Dubnice a okolia, potom prišli Miro Barčík, Maťo Siva, Jano Novák. Ale nebolo to jednoduché, každý zápas sme boli pod tlakom.“