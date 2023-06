Zo súperovho brankára urobili hviezdu, ich náhradný gólman musel do poľa. Deka na futbalistoch Plevníka

Šiestoligista na jar nazbieral iba chudobné štyri body a v tabuľke sa prepadol na predposledné miesto.

Plevník je vo výsledkovej kríze, na jar dokázali jeho hráči iba raz vyhrať nad Hornou Stredou a bodík získali po remíze s poslednými Dolnými Vestenicami.

Čím to? „Príčina je úplne jednoduchá,“ hovoril predseda miestnej TJ Ján Haladej. „V prvom rade máme osem zranených hráčov. To, ako vypadávali jeden za druhým, je až neskutočné. Ešte dobre, že máme taký široký káder a dokážeme to ešte uhrať,“ povzdychol si.

EŠTE SA DOČÍTATE: Prečo musel proti Melčiciam ísť hrať do poľa brankár,

ako Plevníčanom vypadli dve posily,

z ktorého brankára urobili hviezdu,

ktoré družstvá robia klubu radosť,

menoslov dlhodobo zranených hráčov.

V poslednom zápase v Melčiciach-Lieskovom, ktorí Plevníčania prehrali 5:0, sa v 10. min. zranil hráč z poľa Martin Kremeň. Na lavičke boli iba dvaja náhradníci. „Museli sme ho vystriedať druhým brankárom (Miroslavom Motúzom, pozn. red.), ktorý odohral zvyšných 80 minút,“ hovoril Haladej.