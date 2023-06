Na čele najvyššej oblastnej súťaže má Lysá pod Makytou už šesťbodový náskok, aj keď ten sa po kontumácii zmenší.

VII. LIGA

Streženice – Praznov 3:2 (0:1)

Domáci do polčasu prehrávali 0:1, keď nepremenili tri vyložené šance. Po prestávke prevzali iniciatívu, hostia sa dostávali do šancí len po chybách domácich. Streženice išli do vedenia zásluhou výstavného kúsku Mariána Loduhu, ktorý trafil z voleja spoza šestnástky presne do šibenice. Hosťom sa podarilo vyrovať zásluhou Kostelanského, ale nakoniec Streženice dobojovali zápas do víťazného konca, keď sa v závere trafil dvojgólový Trník.

