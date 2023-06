Tri veľké okresy, ale iba jedna pohotovosť a jeden lekár. Skrátenie prevádzky preťaží nemocnicu

Zmena zasiahne viac ako 170-tisíc obyvateľov.



POVAŽSKÁ BYSTRICA. Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast bude po novom už iba v Považskej Bystrici. Zrušili pohotovosť v Púchove a najnovšie aj v Dubnici nad Váhom. Podľa posledného návrhu, ktorá je v parlamente, chcú ešte aj skrátiť ordinačné hodiny ambulantnej pohotovosti z 22.00 do 20.00.

Primárni pediatri argumentujú, že vek lekárov je veľmi vysoký a v ambulanciách nemá kto slúžiť. Ďalším dôvodom, prečo iniciovali skrátenie ordinačných hodín detských pohotovostných ambulancii, je fakt, že ráno nastupujú do svojej obvodnej ambulancie. Pre nemocnice a záchranky to však znamená ďalší nápor v už aj tak nepriaznivej situácií.

Konkrétne považskobystrická nemocnica je vyťažená extrémne. Počas nočnej služby pracuje na detskom a novorodeneckom oddelení iba jeden lekár. Aj preto sa v nemocnici obávajú ďalšej záťaže, ktorú budú musieť po skrátení ordinačných hodín zvládať. Okrem obyvateľov troch okresov, ktoré pod považskobystrickú nemocnicu spadajú, majú pacientov aj zo susedného Žilinského kraja, keďže je to z priľahlých obcí do Považskej Bystrice bližšie, ako do Žiliny.

Nesúhlasné stanovisko vyjadrili aj z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je aj zriaďovateľom Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar upozorňuje, že je potrebné nájsť rovnováhu v navrhovaných zmenách.

Mínus dve pohotovosti

V regióne stredného Považia, kde žije viac ako 170-tisíc obyvateľov v troch okresoch, zostáva podľa posledného zoznamu ambulantných pohotovostí pre deti a dorast slúžiť už iba ambulancia v Považskej Bystrici. Zrušenie dvoch pevných bodov pohotovostí v Púchove, kde pohotovosť nie je už dlhšie a v Dubnici nad Váhom znamená obrovský nápor na považskobystrickú nemocnicu, no žiadne navýšenie financovania detskej pohotovosti.

„Zásadne nesúhlasíme so zámerom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sa týka rušenia detských pohotovostí v šiestich okresoch kraja, pretože opäť výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ohrozí aj fungovanie zvyšných troch detských pohotovostí,“ povedal Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Okrem detskej pohotovosti v Dubnici nad Váhom chce ministerstvo zrušiť aj pohotovosti Partizánskom, Myjave a Novom Meste nad Váhom, pričom v Púchove a Bánovciach nad Bebravou detské pohotovosti nefungujú už dlhšie. V prevádzke tak zostane iba pohotovosť v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici.

„Obávame sa, či bude mať na týchto pohotovostiach kto slúžiť, pretože lekári budú musieť do služieb cestovať desiatky kilometrov zo vzdialených okresov, kde detská pohotovosť zanikne,“ povedal Jaroslav Baška.