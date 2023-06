Na nový most čakajú roky, projekt sa aktuálne znova spomalil

Počas prudkého dažďa sú obyvatelia často odrezaní od cestného spojenia.



ILAVA. Obyvatelia Ilavy už niekoľko rokov čakajú na výstavbu mosta ponad Vážsky kanál, ktorý zabezpečí bezpečné spojenie častí mesta. Najmä počas prudkého dažďa sú obyvatelia časti Sihoť často odrezaní od cestného spojenia.

Jediná prístupová cesta pre vozidlá vedie podjazdom popod železničnú trať, ktorý však voda v minulosti opakovane vytopila. Okrem absencie mosta ich tak trápia aj často poruchové čerpadlá v podjazde, ktoré majú zabezpečiť bezproblémový prejazd aj počas lejaku.

Stavbu mosta ponad kanál sprevádzajú nepríjemnosti už niekoľko rokov. Naposledy to bolo zastavené financovanie zo strany štátu, peniaze z rozpočtu na výstavbu tak museli uvoľniť z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ani po začatí realizácie projektu však nejde všetko hladko. Zdržanie nastalo už v prvých fázach, aktuálne aktivita na stavbe stojí.

Pripravujú nové mostné konštrukcie

Obyvatelia Ilavy zostali znepokojení, keď stavebný ruch na projekte výstavby nového mosta ponad Vážsky kanál ustal. „Verím, že to nezostane takto ďalších päť rokov. Už sme sa natrápili dosť, je to tu ako začarované,“ povedala Emília z Ilavy.

Prístupová cesta a aj samotný most je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Aj výstavba je teda v ich réžií a verejnosť ubezpečujú, že stavba zastavená nie je, prebiehajú prípravné práce.

„Rekonštrukcia mosta cez Vážsky kanál v Ilave je v štádiu rozpracovanosti. Dodávateľ diela zadal v rámci subdodávky výrobu oceľovej konštrukcie, ktorá je na stavbu dovážaná priebežne. Oceľová konštrukcia bude kompletovaná na brehu Vážskeho kanála, kde sa budú realizovať prípravné práce pre odstránenie starej oceľovej konštrukcie a osadenie vyrobenej novej konštrukcie,“ informovala Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.