Považská Bystrica je podobná mestu Dilijan v Arménsku. Podpísali spoluprácu

Plánujú najmä rozvoj kúpeľníctva.

Vľavo primátor Považskej Bystrice Karol Janas, vpravo Davit Sargsyan, head of Dilijan community (Zdroj: Dominika Mrákavová)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Do zoznamu družobných miest v Považskej Bystrici čoskoro pribudne ďalšia destinácia. Významné memorandum o spolupráci podpísali v priestoroch radnice predstavitelia Považskej Bystrice a mesta Dilijan v Arménsku.

Memorandum je prvým krokom k spolupráci vo viacerých oblastiach. Mesto Dilijan je podobné Považskej Bystrici, inšpiratívne je najmä rozvinuté kúpeľníctvo, hlavným zameraním mesta je cestovný ruch.

Napísali sme

Napísali sme K dokladom sa dostanete skôr v menších mestách, problémom sú najmä pasy Čítajte

Spolupráca má byť okrem turizmu aj v oblasti kultúry, školstva ale aj obchodných záujmov. Arménsko sa uchádza o členstvo v Európskej únií, takéto spojenectvo môže byť počas procesu prijímania štátu výhodné pre obe strany.

Študenti sa môžu v budúcnosti tešiť na výmenné pobyty a obyvatelia mesta zasa na spoznávanie arménskej kultúry.

Po podpise memoranda budú nasledovať jednania v jednotlivých sektoroch spolupráce a po nich schvaľovací proces zo strany poslancov mestského zastupiteľstva.

Neprehliadnite

Neprehliadnite Na nový most čakajú roky, projekt sa aktuálne znova spomalil Čítajte

Vzácna návšteva z Arménska

Do Považskej Bystrice zamierila delegácia predstaviteľov Arménska a mesta Dilijan. Memorandum o budúcej spolupráci uzavreli na radnici. „Dnes sme podpísali memorandum o spolupráci s arménskym mestom Dilijan. Vidíme v možnostiach spolupráce s týmto mestom veľký potenciál. Je to mesto približne rovnakej rozlohy a počtu obyvateľov ako Považská Bystrica. Je zasadené rovnako v prekrásnej prírode a je to mesto, ktoré je zamerané na turizmus, sú tam známe kúpele,“ povedal Karol Janas, primátor Považskej Bystrice.

V článku sa dočítate aký má význam spolupráca s mestom Dilijan v Arménsku,

aký dokument v Považskej Bystrici podpísali,

aké kroky ku konečnej dohode budú nasledovať,

prečo sa spojili práve mestá Považská Bystrica a Dilijan.