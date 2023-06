Na Rovne Cupe triumfovali Armat a Spartak LR (výsledky + fotogaléria)

Tradičné majstrovstvá v malom futbale napísali v Lednických Rovniach už svoju 20+3-tiu kapitolu.

Výsledky:

Skupina Staré gardy

Armat – Starostovia 7:0, Armat – Old Boys LR 2:1, Armat – Sklo-črepy 3:1, Armat – Dolná Breznica 4:1, Starostovia – Old Boys LR 1:1, Starostovia – Sklo-črepy 1:3, Starostovia – Dolná Breznica 0:2, Old Boys LR – Sklo-črepy 0:2, Old Boys LR – Dolná Breznica 1:0, Sklo-črepy – Dolná Breznica 2:2

Poradie:

1. Armat, 2. Sklo-črepy, 3. Old Boys LR, 4. Dolná Breznica, 5. Starostovia

Skupina Mladé pušky

O 5. miesto: FC Slovakia – Arsenal 0:2

Semifinále: FC Blesky – Šakali FC 6:0, RLM – Spartak LR 0:2

O 3. miesto: Šakali FC – RLM 3:1

Finále: FC Blesky – Spartak LR 2:4

Poradie:

1. Spartak LR, 2. FC Blesky, 3. Šakali FC, 4. RLM, 5. Arsenal, 6. FC Slovakia, 7. Spartak Kvašov, 8. Čierni rytieri, 9. Partizán Zubák

Individuálne ocenenia v skupine Staré gardy

Najlepší brankár: Marián Horečný (Starostovia)

Najužitečnější hráč: Erika Staňová (Starostovia)

Najlepší strelec: Tomáš Maník (Armat)

Individuálne ocenenia v skupine Mladé pušky

Najlepší brankár: Andrej Cucík (Spartak LR)

Najužitočnejší hráč: Peter Lipták (FC Blesky)

Najlepší strelec: Pavol Strapko (Šakali FC)

Súťaže

Tipuj majstra: Radoslav Pagáč

Najrýchlejší splávek: Martin Baláž

Tím Starostovia:

Erika Staňová (kapitán, Horovce), Marian Horečný, Lukaš Pekara (Dolná Breznica), Kamil Karas (Lednica), Peter Bílik (zástupca primátorky Púchova), Marián Ondrička (asistent primátorky), Jozef Pavlis (Streženice), Miroslav Pojezdal (Nimnica), Pavol Gelo (hráč a trenér Zubáka), Ján Mičega (Lazy p/Makytou, povzbudzovali Katka Heneková a Rastislav Henek