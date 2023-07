Zákon zatiaľ takúto povinnosť pre samosprávy neprikazuje, vytrieďovanie tohto druhu odpadu má však z pohľadu obce viacero pozitív.

DOMANIŽA. V Domaniži na Považí triedia ako prví na Slovensku plienky. Samospráva sa tak pripravuje na povinné dotrieďovanie odpadov, ktoré mestá a obce čaká už od budúceho roka. Zároveň tak obec pomáha ľuďom šetriť poplatky

za odpady.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tlačovej správe to uvádza Tomáš Halán, hovorca spoločnosti JRK Slovensko. S podrobnou evidenciou vyzbieraného vyseparovaného odpadu začali v obci koncom roka 2020. Za viac ako tri roky sa im podarilo znížiť množstvo

odpadu, ktorý končí na skládke a ešte k tomu nastaviť

spravodlivejšie poplatky.



V Domaniži v okrese Považská Bystrica sa aj z dôvodu zvyšujúcich sa cien potravín a energií rozhodli, že umožnia obyvateľom triediť plienky. Tie používajú nielen rodiny s malými deťmi, ale aj domácnosti s imobilným pacientom či

seniorom.

"V Domaniži platí zásada, ktorú môžu slovenské samosprávy využívať - Plať podľa toho, čo vyhodíš. Výsledkom je, že obyvatelia zaplatia len za ten odpad, ktorý sa zatiaľ nedá vytriediť a končí na skládke," vysvetlil Marián Kobolka, spoluzakladateľ spoločnosti JRK Slovensko.

V obci sa elektronicky eviduje zmesový komunálny odpad a tiež

triedené odpady - plasty, papier, tetrapaky a kovy. Od

januára spustili oddelený zber hygienického odpadu (novú

triedenú zložku) - plienok. "Pozitívne vnímame, že sa

ozývali najmä tí, ktorí túto našu službu nechceli využívať,

pretože už nemajú malé deti, seniorov, či zdravotne

znevýhodnených členov rodiny, ktorí takýto druh hygienického

odpadu tvoria," uviedol starosta obce František Matušík a

dodal, že službu práve preto odkomunikovali hlavne tým, o

ktorých vedeli, že by ju uvítali a využívali by ju. Pred

zavedením triedeného zberu plienok pritom domácnosti žiadali

o pridelenie ďalšej nádoby, pretože tie existujúce mali

plné.



Tým, že sa plienky budú triediť, klesne ľuďom aj množstvo

vyvezeného komunálneho odpadu. "Domácnosť preto vieme

preradiť do inej kategórie poplatkov, pričom ročne ušetrí aj

70 eur. Za ich zodpovedný prístup sú odmenení

spravodlivejšími, nižšími poplatkami. Po vytriedení všetkých

zložiek odpadov tak niektorým rodinám odvážame nádobu na

zmesový komunálny odpad len raz za tri mesiace," prezradil

Matušík. Ak obyvatelia naplnia pridelené vrece na plienky,

prinesú ho na zberný dvor, tam ho pracovník odváži a jeho

hmotnosť zapíše do elektronickej evidencie. Vedenie obce tak

vie kedykoľvek skontrolovať, ktorá domácnosť koľko

vytriedeného odpadu priniesla. V januári odovzdali zapojené

domácnosti deväť vriec plienok o hmotnosti 116 kilogramov,

pričom v máji to už bolo 53 vriec, ktoré vážili 863

kilogramov. Zákon zatiaľ takúto povinnosť pre samosprávy

neprikazuje, starosta však zber obhajuje a hovorí, že

vytrieďovanie tohto druhu odpadu má z pohľadu obce viacero

pozitív.



"Tým prvým je pomoc sociálne ohrozeným skupinám obyvateľov,

ako sú rodiny s malými deťmi, zdravotne znevýhodnení

obyvatelia, seniori, pretože vytrieďovanie im umožňuje

znížiť si poplatok za odpad.

Ďalším pozitívom je, že obec získava veľmi dôležité informácie o skutočnom množstve tohto druhu odpadu v zmesovom komunálnom odpade, čo má veľký

význam z pohľadu stratégie riadenia odpadového hospodárstva

a hľadania optimálnych riešení na jeho likvidáciu, resp.

spôsob znižovania jeho tvorby," prezradil Matušík. A kde

končia vyzbierané plienky? Na Slovensku zatiaľ neexistuje

spracovateľ takéhoto druhu odpadu. Jeho energetické

zhodnotenie je tiež pre obec ekonomicky drahé, a preto

vytriedený odpad končí na skládke.

Napísali sme

Napísali sme Pozemok dostali, no milióny nezaplatili. Súd v tom problém nevidí Čítajte

"Z vyzbieraných plienokvšak už dnes dokážu v niektorých krajinách zrecyklovať

celulózu, plast, textil a či absorbent, ktoré plienky

obsahujú," skonštatoval Kobolka. Domaniža už má elektronický

systém evidencie odpadu a získava prehľad o tom, ktorá

domácnosť koľko odpadu vytriedi a koľko ho skončí na

skládke.