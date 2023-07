Parádna oslava lyšanského futbalu, zúčastnili sa jej aj púchovské a žilinské legendy (+ fotogaléria)

Pri príležitosti 75. výročia futbalu na Lysej pod Makytou prišli do obce aj futbalisti Púchova, ktorí si pred 20 rokmi zahrali proti FC Barcelona a Žilinčania, ktorí okúsili skupinovú fázu Ligy majstrov.

Dušou oslavy bol Radoslav Augustín. „Počas celého dňa, od mládežníckych zápasov až po vyvrcholenie sme sa snažili urobiť príjemný deň, hlavne pre rodiny s deťmi, pre Lyšanov. Aby sa tu stretli, aby sa tu ešte viac vytvorila komunita okolo športu. Som rád, že sa nám podarilo urobiť zápasy troch mládežníckych tímov, ktoré by sme chceli prihlásiť do súťaž,“ hovoril tréner áčka mužov Spartaka.

Zlatým klincom programu bol zápas Legiend horného Považia proti Old Boys Lysej. „Pozvali sme hráčov, ktorí hrali proti Barcelone za Púchov, a Žilinčanov, ktorí hrali Ligu majstrov. A ďalej ich kamarátov ako Ďuso Šimon, je tu Palo Farkaš, tlmočník trénera Calzonu pri reprezentácii. Máme tu aj ďalšie známe mená, od Zdena Štrbu, Mira Barčíka, Dušana Perniša, Mária Brešku, ale napríklad aj Jožka Bugalu, ktorý má dnes narodeniny,“ pokračoval Augustín.

EŠTE SA DOČÍTATE: Ako sa podarilo prilákať do obce veľké mená,

čo stálo za postupom Lysej do krajskej ligy,

na ktorý gól rád spomína Mário Breška,

čomu sa "Brecho" v súčasnosti venuje.

Pred zápasom organizátori ocenili plaketami lyšanské legendy. A ako sa podarilo prilákať do obce veľké mená? „Veľkým pojítkom bol Vlado Goffa. Pred štyrmi mesiacmi sme prišli z nápadom usporiadať takýto zápas. Nato mi volal Mišo Holeščák, hráčsky agent, ktorý tu na Lysej má chatu. On tým, že všetkých hráčov pozná, tak mi začal chrliť mená. Spolu s Ferim Brezničanom sme to dali dokopy.“

Oslava 75-ky pripadla na rok, kedy sa áčku Lysej podaril historický úspech, keď postúpili do krajskej ligy. „Ono to tak väčšinou býva, že keď sa robia veci poctivo a so srdcom, tak zrazu zistíte, že sa vám začne dariť vo veciach, ktoré vám predtým nevychádzali. Aj minulé sezóny sme mali dobré, ale vo veľa zápasoch nám chýbalo to povestné šťastíčko.

Dovolím si tvrdiť, že tento rok sa nám podarilo vyhrať zápasy, v ktorých sme hrali zle a vyhrali sme v Papradne. To nedokázalo žiadne iné mužstvo z hornej štvorky. Povedal som chalanom, že ak vyhráme v Papradne, tak vyhráme celú súťaž.

Po šiestich kolách sme strácali na prvého sedem alebo osem bodov. Povedal som chalanom, že je vždy lepšie útočiť zo štvrtého miesta, ako byť prvý a nakoniec o to prísť. Ideme do krajskej ligy, bude to náročné, ale mančaft na to máme,“ spokojne hodnotil Augustín uplynulý ročník.

Tím na Lysej sa budoval niekoľko rokov. „Nie je to len o mne, ale aj o Ivanovi Gabrišovi s Jarom Barnincom, ktorí to tu predtým stavali. Postupne sa to dopĺňalo a teraz sme vyskladaní z 15 až 20 veľmi dobrých futbalistov. Tím nie je postavených na dvoch, troch ako inde. Keď niekto vypadol, ako Lukáš Bezák, tak ho na hrote nahradil Lukáš Veteška a dal dva góly.

Sme dobre poskladaná partia skúsených s mladými. Doplnili sme to najlepšími hráčmi z ligy. Došli Paťo Zigo, Lukáš Bezák, Jaro Mokrička zo štvrtej ligy. Bolo treba trochu času, aby to všetko sadlo. Na jar sme vyhrali všetkých 12 zápasov, mali sme skóre 50:3.