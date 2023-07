Zachraňujú hrady, úspešný projekt im však zastavili. Prišli o stovky zaškolených pracovníkov

Záchrana pamiatok je ohrozená.

LEDNICA. Na hrade Lednica v okrese Púchov spustili zástupcovia združenia Zachráňme hrady petíciu, ktorou chcú upozorniť na katastrofálny stav starostlivosti o kultúrne dedičstvo zo strany štátu.

Projekt, ktorý im roky pomáhal obnovovať a zachraňovať vzácne hrady na celom Slovensku, zastavili a náhrada je v regióne nedostatočná.

Výsledkom sú zastavené alebo výrazne spomalené práce na obnove hradov Lednica a Bystrica, ale aj množstva ďalších vrátane jedného z najznámejších hradov na Slovensku, hradu Beckov.

Zástupcovia združení žiadajú štát, aby sa tejto téme venoval a snažil sa nájsť optimálne riešenie v oblasti financovania, a teda podpory nadšencov, často dobrovoľníkov, ktorí sa do obnovy pamiatok pustili z presvedčenia, že tieto objekty je potrebné zachovať pre ďalšie generácie.

Petíciu spustili v Lednici

Pri ohlásení petície za systematické financovanie záchrany kultúrnych pamiatok, ktorá potrvá počas celého leta až do konca augusta, sa na hrade Lednica zišli Miroslav Tichý zo Združenia hradu Bystrica, Peter Martinisko z hradu Lednica, Peter Pastier z hradu Beckov a Vladimír Žufa z hradu Uhrovec.

„Zišli sme sa hlavne preto, aby sme odprezentovali petíciu, ktorou vyzývame vládu SR na zlepšenie financovania záchrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. Doterajšie financovanie, ktoré prebiehalo od roku 2004 až do roku 2023, je nedostatočné a nízke. Od roku 2004 do roku 2021 bolo na tento účel preinvestovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR 98 miliónov eur. To je v porovnaní s ostatnými výdavkami nášho štátu naozaj málo,“ povedal Ratibor Mazúr, predseda združenia Zachráňme hrady. Celkový dlh Slovenskej republiky voči pamiatkam, ktoré potrebujú záchranu, údržbu a opravy, predstavuje niekoľko miliárd.

V článku sa dočítate ako pokračuje obnova hradov v regióne,

prečo je terajší systém financovania nedostatočný,

ako skomplikoval prácu na hradoch koniec úspešného projektu,

prečo zástupcovia združení vypísali petíciu,

aké zmeny by potrebovali, aby pamiatky dokázali zachrániť.