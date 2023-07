Na diaľnici D1 pri Ilave budú opravovať vozovku, rátajte s dopravnými obmedzeniami

Výluky budú do konca júla.

ILAVA. Motoristov na považskej časti diaľnice D1 medzi Ilavou a Ladcami čakajú približne tri týždne dopravné obmedzenia. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, čiastočná uzávera sa týka ľavého jazdného pásu v smere zo Žiliny do Bratislavy v km 148,000 - 147,000.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Hromadné výpovede podali aj pediatri na Považí. Vyjadrili nesúhlas s dĺžkou ordinačných hodín Čítajte

Dôvodom je oprava vozovky vo vnútornom a vonkajšom pruhu, ktorú zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť. Obmedzenie bude platiť od 11. júla od 6:00 do 30. júla. Doprava bude usmernená vždy do voľného jazdného pruhu v smere zo Žiliny do Bratislavy. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.