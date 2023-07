Výroba fujár a píšťaliek si vyžaduje pokoru a trpezlivosť, hovorí ich výrobca

Nástroje od Jozefa Pobočíka majú aj prezidenti.

Jozef Pobočík z Brvnišťa v okrese Považská Bystrica sa venuje výrobe fujár a píšťal už tridsať rokov. Jeho nástroje dostali slovenskí prezidenti aj zahraničné návštevy, fujary si tak našli cestu na všetky kontinenty sveta. Vo svojej dedine a okolí obnovil tradíciu výroby a hrania na rífové píšťaly, k tejto tradícii priviedol aj pokračovateľov.

Ako ste sa k výrobe pastierskych hudobných nástrojov dostali?

Pochádzam z folkloristickej rodiny. Otec hral v ľudovej muzike na husliach, mamka bola celoživotnou speváčkou v ženskej speváckej skupine a hrala aj ochotnícke divadlo. V deväťdesiatych rokoch, v rokoch veľkých zmien, sa začala folklórna činnosť v našej dedine vytrácať.

To ma vážne znepokojilo a pokúsil som sa dať dokopy ľudí, o ktorých som vedel, že majú k folklóru a tradíciám blízko. Súvisí to asi aj s tým, že čím je človek starší, tým viac sa vracia ku koreňom. Napriek snahám a určitým prísľubom sa tento zámer nepodaril. Ľudia sa začali uzatvárať, v našej dedine toto obdobie nebolo pre rozvoj folklóru žičlivé.

Keďže u starších, aj bývalých folkloristov som záujem nenašiel, tak som to skúsil s mládežníckou skupinou. To sa mi z hľadiska ďalšej perspektívy javilo oveľa lepšie a skupina Bukoviny z Brvnišťa s väčšími alebo menšími úspechmi pokračuje doteraz. Vedúcu úlohu prebrali mladí ľudia, mne zostalo viac priestoru pre sólové účinkovanie.

V článku sa dočítate ako fujaru remeselník vyrába,

kde všade sa hudobné nástroje z Brvnišťa už dostali,

ako dlho trvá výroba fujary,

prečo toto remeslo upadá.

Môžem povedať, že o tradíciu rífových píšťal je na niekoľko desaťročí v našej dedine postarané. V súbore sú členovia, ktorí sa o tradície výroby a interpretácie na pastierske píšťaly zaujímali už ako žiaci. Teraz sú z nich šikovní muzikanti, dokonca aj výrobcovia. Patrí medzi nich môj syn Jozef, ale aj Paťo Pšúrik alebo Majko Hároník.

Prečo začal upadať folklór v Brvništi?

Naši predchodcovia folklór nerobili, oni ním žili. Po každej robote na poli, pri driapaní peria, prípadne pri iných činnostiach sa po skončení spievalo. Bolo to niečo prirodzené a my ako mládež sme s radosťou počúvali. Ale títo ľudia sa začali postupne zo života vytrácať. V tomto období sa mladí ľudia vrátane mňa začali viac zaujímať o populárnu hudbu a folklór dostával stále menej priestoru.

Ako ľudia sme rôzni, každý má vlastný prístup k tradíciám a kultúrnym hodnotám. Folklór vlastného regiónu by sme si však mali vážiť ako niečo, v čom sme vyrastali, čo je úzko späté s naším životom. Myslím si, že kto si neváži tradície a kultúru svojich predkov, akoby si nevážil sám seba.

Čím sú nástroje, ktoré vyrábate, výnimočné?

V našej doline, ale aj v maríkovskej a v štiavnickej, bola typická pastierska píšťala, ktorej sa hovorí rífová. Patrí do rodiny koncových píšťal, lebo nemá dierky. Iba na konci jednu dieru, na ktorej sa preberá. Vyrábala sa rozštiepením rovného konára. Do oboch polovíc sa spravili žliabky.

Potom sa polovice spojili a podľa možností spoje zalepili, napríklad živicou. Na spevnenie nástroja najlepšie poslúžili pásiky čerešňovej kôry, ktorými sa telo píšťaly omotalo (po našom otočilo). Niekto to robil aj z brezovej kôry. Kto nemal možnosť použiť kôru, využil aj lyko.

To zabránilo úniku vzduch cez plášť píšťaly, čo by spôsobovalo nemožnosť hrania. Tieto píšťaly boli moje prvé výrobky. Lákalo ma spraviť to, čo bolo typické pre našu dedinu a celý región. Pri výrobe šesťdierkových píšťal mi ochotne poradil Mirko Štefánik, ktorý mal v tomto smere väčšie skúsenosti a doteraz som mu za to vďačný.

Najskôr ste teda začali s píšťalami. Ako prišiel nápad skúsiť vyrábať aj fujary?

Môj strýko Frano Pobočík hrával s legendárnym píšťalkárom Janom Fortuníkom. Spolu nás reprezentovali na všetkých významných festivaloch a podujatiach v rámci celej bývalej republiky. Zachovali sa aj ich rozhlasové nahrávky z tohto obdobia.

Keď som sa so strýkom raz rozprával, povedal mi, že keby sme vedeli vyrobiť detviansku fujaru, to by bolo niečo. Sľúbil som mu, že tú fujaru sa raz pokúsim vyrobiť. Tak som si v roku 1994 našiel drevo a o rok neskôr som vyrobil prvú fujaru. Vďakabohu, hrala. Keby nebola hrala, tak by som to možno vzdal. Ten zvuk mi učaroval.

Videl to kamarát a hovorí, nech mu tiež vyrobím, podarujem. Tak som mu ju dal. Ľudia začali hovoriť, keď si spravil jemu, sprav aj mne. Doteraz som ich vyrobil okolo 400. A na každú fujaru asi desať píšťaliek. Tie naj-vzácnejšie fujary zdobím reliéfne, sú tam pastierske výjavy, krojované skupiny, ovečky.

Zo začiatku mi výrobcovia hovorili, veď takto sa fujary nezdobili, ale ja mám dôkazy, že aj tak sa zdobili. Každý zdobil tak, ako vedel. Pri práci s drevom zabúdam na často neveselú realitu a problémy, ktoré prináša. Mám pocit, že sa tu rozmohla nebývalá vlna egoizmu a pokrytectva. Prejavuje sa to najmä na stále zhoršujúcich sa medziľudských vzťahoch. Pri robote si človek má čas usporiadať poradie skutočných hodnôt, prehodnotiť veci prežité, čo bolo a je v živote dôležité. Je to čas, keď zabudnem na spoločenské, politické nešváry. Je to môj svet, kde mi nikto nechodí. Keď človek nemá čas na takéto zastavenia, tak nemá čas ani hodnotiť. A ak človek nehodnotí, asi nechce nič meniť.