Pohyby v kádri Považskej: Demjan (asi) končí, na odchode aj odchovanec, Sloboda musel zľaviť z požiadaviek

Považskobystrickí futbalisti sa počas letnej prípravy rozlúčili s niektorými hráčmi, iní zase do kádra pribudli.

O hráčskych pohyboch sme sa rozprávali s manažérom MŠK Jánom Panákom.

DOČÍTATE SA: Ktorý hráči v klube skončili a prečo,

či nemal Anton Sloboda prehnané finančné požiadavky,

čo Panák prezradil o ďalších nových hráčov,

ako zmenil životný štýl Roland Gerebenits,

s ktorým klubom trénuje dorastenec Ľuboš Mitáš.

Odchádzajúci hráči Dávid Guba, Peter Ďungel, Ondřej Hapal a Mário Mihál nepresvedčili?

Neboli sme s nimi celkom spokojní. Ďungel, Guba a Mihál sú skúsení hráči, čakali sme od nich viac, že zmenia systém hry, prepracujú sa do základu.

Guba nehral skoro vôbec, lebo bol celý čas zranený. Ďungel nás nejako nepresvedčil, mal problém sa presadiť do základnej zostavy. Mihál sa nám aj zdal, ale obrancu sme potrebovali skôr na ľavú stranu. Hľadáme stopéra, ktorý by dokázal hrať aj na kraji obrany, a Mihál bol čisto stopér.

Hapal na jeseň hrával často, ale na jar už príležitosti nedostával...

Je dobrý technicky, čo sa týka spracovania lopty. Ale chýbala nám uňho súbojovosť, fyzický kontakt. A hlavne bránenie, vôbec nebránil. Hra dopredu mu celkom išla, ale dozadu absolútne nie. Na tej strane, na ktorej hral, mal problémy krajný obranca.

Vychádzalo nám, že potrebujeme skôr záložníkov, ktorí sú fyzicky silnejší pre druhú ligu. V nej sa zápasy vyhrávajú v strede poľa. Dochádza tam k fyzickým kontaktom a on si nato za celý čas nezvykol. Preto dostával aj menej príležitostí.

Hľadali sme fyzicky silnejších hráčov. Mali sme fyzicky slabšieho Mária Borisa, Hapala, Begáňa. Keď tí traja sa stretli na ihrisku, tak to bol pre nás problém. V strede poľa sme nedokázali vyhrávať súboje.

Tomáš Nagy zostáva?

Nie, už je v Šamoríne. Je to škoda, na jar hral veľmi dobre. Opak Hapala, jeho štart nebol najlepší. Ale postupne, tým, že tu býval, trénoval viac ako iní, bol na jar už platným hráčom. Ale celkom to nezafungovalo v kabíne a chcel ísť aj bližšie k domovu v Bratislave.

Trénuje v Šamoríne, možno by aj mal záujem ísť naspäť, ale my sme medzitým zobrali Slobodu, prišli Zemko a Kováč, už nemáme peniaze na ďalšieho kvalitného záložníka.

Čo očakávate od Antona Slobodu?

V prvom rade potrebujeme jeho skúsenosti, výborné čítanie hry. V Trnave aj Zlatých Moravciach bol vodcom, kapitánom. V Spartaku dokonca vtedy, keď sa stali po dlhých rokoch majstrami.

Čakáme od neho aj veľký vplyv na hráčov, aby im vedel poradiť. A že bude mať v kabíne slovo. Že dokáže niektorých „zrovnať“, vyburcovať ich k lepším výkonom, povedať im narovinu, aké robia chyby. Mal by byť predĺžená ruka trénerov na ihrisku. Tak ako bol Kuciak, ktorý dirigoval celé mužstvo.

Vo ViOne patril medzi trojicu najlepšie platených hráčov. Nemal prehnané finančné požiadavky?

Každý hráč, keď sem ide, tak skúša. Ale jedna vec je, čo hráči chcú a druhá, na čo máme. Devätnásťročný chlapec, ktorý skončí niekde v akadémii má väčšie požiadavky, ako najlepšie platený Zuziak.

Takto skúšajú všetci. Najprv povedia prvý nástrel, to skúšal aj Sloboda. Jasné, že sme nato nemali peniaze, musel dosť výrazne zľaviť.

Na lane ste ho mali už dlhšie, je tak?

Skoro sme boli dohodnutí už vlani, keď odchádzal z Trnavy. Potom ale dostal ponuku z ViOnu, ktorej sme nemohli konkurovať. Zlaté Moravce sa ledva zachránili, dosť výrazne omladzujú káder, dochádza tam ku generačnej výmene. Oslovili sme ho a nakoniec sa rozhodol, že bude hrať tu.

Spýtam sa aj na ďalších nových hráčov. Čo prezradíte o Romanovi Zemkovi, ktorého ste z Dolného Kubína získali po polročnom hosťovaní na prestup?

Je to bojovník, takého hráča sme potrebovali. Je to typ, ktorý nerád prehráva, chce vyhrať každý zápas, každý súboj. Keď nastúpil, tak nesklamal, nerobil chyby, ktoré by negatívne ovplyvnili výsledky. A mám pocit, že tu futbalovo rastie.

Ďalší dvaja noví, Šimon Kováč a Kristián Mihálek, čo k nim?

Sú to typy, ktorých sme potrebovali. Kováč je mladý, potrebovali sme hráča do 21 rokov, takých máme Pečarku a dorastencov. Slabinu máme na krajoch obrany a museli sme hľadať pravého obrancu. Podaril sa nám dobrý úlovok, zatiaľ sa dobre ukazuje Mihálek.