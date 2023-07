Medzi obrancami je aj šesťdesiatnik (!). Kto sa dostal do ideálnej jedenástky VIII. ligy ObFZ Pov. Bystrica?

Sú v nej traja hráči majstrovského Dulova, dvaja z Tŕstia a po jednom futbalistovi dodali Prejta, Pružina, Kolačín, Červený Kameň, Horovce a Lednica.

Najlepšiu jedenástku sme zostavovali na základe hlasovania trénerov, určili sme aj jednu špeciálnu cenu.

Ideálna jedenástka jarnej časti VIII. ligy ObFZ Pov. Bystrica:

Brankár:

Michal Greguška (TJ Jednota Dulov, 27 rokov)

Tréner Radoslav Baláž: „Ako brankár je výborný, trénuje trikrát do týždňa a stále sa zlepšuje. Dobre zapadne aj do partie. Hrával na stopérskom poste, ale tam ho radšej nechcem stavať, lebo je tvrdý a vždy sa bojím, že dostane červenú alebo spraví jedenástku (úsmev).“

Obrancovia:

Matej Bušík (TJ Mier Tŕstie, 27)

Na oblastnú ôsmu súťaž veľmi kvalitný futbalista. „Chceli by ho aj v iných kluboch, ale kvôli pracovnej zaneprázdnenosti mu to vyhovuje takto,“ prezradil o svojom synovi predseda klubu Alojz Bušík. „Vo vyšších súťažiach by musel trénovať viackrát týždenne, tu sa chlapci stretnú raz, dvakrát do týždňa a Matej tieto tréningy vedie.“

Dušan Kopačka (TJ Nové Považie Prejta, 65(!))

Tréner Roman Koťan: „Dušan má svoje roky, ale futbal ho stále baví, každý víkend odohrá celý zápas. Má trochu problémy s rozhodcami, tvrdí si svoju pravdu a nikdy sa s nimi nezhodne, niekedy to až vrie. Mladými sa nenechá okopávať, keď to rozhodcovia nechajú nepovšimnuté, tak niekedy vybuchne. Hrá na stopérskom poste, keď treba, tak aj zabehne. V obrane si povodí aj oveľa mladších, jeho technika, to je skrátka iný level.“

Patrik Vicena (TJ Mier Tŕstie, 26)

Tréner Matej Bušík: „Hráva na stopérskom poste. Je nižšieho vzrastu, ale v súbojoch je tvrdý. Je dobrý na rozohrávku. Je to jeden z poctivých hráčov, chodieva na všetky tréningy a zápasy. Naša hra je postavená na ňom a ďalších troch hráčoch. Robí nám pokladníka aj dídžeja. Jeho slabinou sú trocha hlavičky kvôli výške, preto hráva v stopérskej dvojičke s vyšším Stanom Hrkotom.“

Záložníci:

Milan Ondrúšek (TJ Strážov Pružina, 36)

Futbalovo vyrastal v Považskej Bystrici, po tridsiatke si to vyskúšal aj v Domaniži. S trénerom Košíkom v jeho rodnej Pružine spolu riešia zostavy, predtým to robil Ondrúšek sám. „Je to srdce mužstva. Klub mu nie je ľahostajný, vybavuje všetko, čo treba. Na ihrisku je to taký „lietajúci“ režisér, ktorý je všade. Na to, že už má svoje roky, tak je jedným z najlepších. Má výbornú kopaciu techniku, keď strieľa z priameho kopu, tak dáva lopte špeciálny falš,“ prezradil o duši hráčskeho kádra v TJ Strážov predseda klubu Roman Hija.

Filip Páleš (TJ Jednota Dulov, 21)

Tréner Radoslav Baláž: „Je to rýchly hráč, má dobrú strelu a výbornú techniku. Len keby dával loptu skôr od nohy. Ale on je už taký, ľúbi loptu, preto bol aj najlepší strelec súťaže.“