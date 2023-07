Vyvýšené záhony ochladzujú krajinu, nové pribudli v Považskej Bystrici

Nechýba šachový stôl a knižná búdka.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Park v Strojárenskej štvrti v Považskej Bystrici prešiel v posledných mesiacoch rozsiahlou obnovou. Priestor tak dostal nový nádych a je určený pre všetky generácie.

Športoviská, detské ihriská, ale aj knižná búdka, šachový stôl a posedenie v tieni stromov využívajú nielen obyvatelia z okolitých bytových domov.

Súčasťou parku sú aj známe solárne hodiny, pri ktorých pribudli vyvýšené záhony. Postupne sa rozrastajú a zakvitnuté plochy sú nielen estetické, majú aj praktický význam. Záhony s hustým zeleným porastom ochladzujú vzduch, zadržiavajú vodu a tá sa potom v horúcich dňoch vyparuje do okolia.

Park navštevujú všetky generácie

Výraznou novinkou v parku Ivana Krasku v Strojárenskej štvrti sú vyvýšené záhony. Rýchlo sa stali obľúbenou súčasťou priestoru a lavičky, ktoré záhony obkolesujú, ľudia s obľubou využívajú na relax.

"Je tu príjemne, pokoj, ticho a chládok. Som rada, že na túto časť mesta nezabudli, aj keď je taká priemyselná a dopriali nám obnovený park. Môžu sa tu zahrať aj detičky, majú pekné toto ihrisko vzadu, aj mládež tam má dráhu na bicykle. Pre nás starších sú zasa tieto lavičky, môžeme sa porozprávať a nadýchať čerstvého vzduchu," povedala Mária Andelová.

Vyvýšené záhony, v ktorých osadili stovky rastlín, sa ľuďom páčia najmä z estetického hľadiska.

"Je to pekné, keď to bude každý rok kvitnúť, až tak to poteší dušu. Môžeme si aj sadnúť tesne ku kvetom a započúvať sa do bzučania hmyzu. To už dnes máte málokde a tiež to ľudia nevedia oceniť. Mali by, bolo by aj menej stresov," dodala Mária.

Pri nových záhonoch sú slnečné hodiny, ktoré majú viac ako štyri desaťročia. Nedávno dostali nový nádych a hodiny, ktoré navrhol Juraj Bardy a skonštruoval zamestnanec vtedajších Považských strojární Eduard Škorpík, zrekonštruovali a zapísali do zoznamu pamätihodností mesta Považská Bystrica.

Ihriská, parkoviská aj pôvodné stromy

Park v strojárenskej štvrti je jedným z najväčších v Považskej Bystrici. Jeho revitalizáciu aj s ohľadom na financie z radnice rozložili na etapy.