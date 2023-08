Mladá Sverepčanka je golfovou vicemajsterkou sveta

Na juniorský šampionát sa kvalifikovala aj po tom, ako ju nešťastne trafila loptička do hlavy.

Frederika Rychtáriková (17) zo Sverepca pri Považskej Bystrici pretavila hneď svoju prvú účasť medzi juniorskou svetovou golfovou elitou v striebornú medailu.

S trofejami z juniorských MS. (zdroj: Peter Mičúch)

DOČÍTATE SA: Aký kompliment vystrúhal Rychtárikovej bývalý profesionálny golfista,

kam musí chodievať trénovať,

prečo je golf náročný na kondičku.

Golfu sa venuje len štyri roky, už vlani sa dostala do svetového rebríčka medzi najlepšie hráčky do 19 rokov. „Na turnaji v Česku ma tretí deň trafila loptička do hlavy. Chlapec, ktorý odpaľoval krížom na jamku, mi to nezakričal,“ hovorila mladá nádej.

